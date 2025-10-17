Ово су 3 најгледаније серије на Нетфликсу код нас

17.10.2025
22:08
Коментари:0
Све платформе за гледање серија и филмова у Србији веома су популарне, а често се издвоје наслови за којима гледаоци "полуде".
Ових дана веома је јасно које су серије најгледаније јер не силазе са трона. Према сајту Флиxпатрол, ово су најгледаније серија на популарним платформама:
На платформи HBO max најгледанија је серија Таск.
У питању је криминалистичка драма HBO са Марком Рафалом и звијездом серије Змајева кућа Фабијеном Франкелом.
Серија Task, која је са емитовањем почела 7. септембра, већ је надмашила популарне наслове и заузела водећу позицију, што потврђује популарности серије.
Радња серије смјештена је у Филаделфију и прати Тома (Рафало), агента ФБИ-ја на челу специјалне јединице чији је задатак да заустави низ насилних пљачки. Главни негативац је Роби (Том Пелфри), наизглед обичан породичан човјек који води двоструки живот.
На платформи Нетликс у Србији најгледанија је турска серија “Old money”. Она је данима најгледанија на Нетфликс платформи у Србији, а ево о чему се ради и шта је то привукло гледаоце.
Радња серије “Old money” прати Нихалин богат живот, који долази у опасност када тајкун који је сам стекао велико богатство, са оком за новац, и још оштријим за љубав, потресе истанбулску елиту. Ту се преплићу борба за моћ и богатство, али да ли љубав ту може пронаћи свој пут?
Све популарнији у Србији Sky Showtime такође има шта да понуди. На тој платформи тренутно је најгледанија серија “Тулса кинг”, пише Б92.
Радња серије је сљедећа: Одмах након што је пуштен из затвора послије 25 година, члан њујоршке мафије Двајт “Генерал” Манфреди је протјеран од стране свог шефа да би се настанио у Тулси у Оклахоми. Схвативши да његова мафијашка породица можда нема на уму његове интересе, Двајт полако окупља “екипу” од неочекиваних ликова, како би му помогли да успостави ново криминално царство на мјесту које би за њега могло бити као нека друга планета.
Култура
1 седм0
Наука и технологија
2 седм0
Култура
1 мј0
Занимљивости
1 мј0
Најновије
Најчитаније
23
05
22
53
22
41
22
37
22
29
Тренутно на програму