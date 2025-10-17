Почело снимање наставка филма "Страдање Исусово"

Извор:
Више од двадесет година након што је филм "Страдање Исусово" шокирао свијет, оборио рекорде гледаности и зарадио 610 милиона долара, Мел Гибсон доноси његов наставак - епски филм "Страдање Исусово: Ускрснуће".
Снимање је почело прошле недјеље у римском студију Чинечита, са потпуно измијењеном главном глумачком поставом, што је велико изненађење, с обзиром јер је одавно потврђено да ће Џим Кавизел репризирати своју улогу.
Наиме, Исуса Христа ће у наставку играти млади фински глумац Јако Охтонен.
Марију Магдалену, коју је у оригиналном филму играла Моника Белучи, тумачиће кубанска глумица Маријела Гарига.
Глумица пољског поријекла Каша Смутњак замијениће Мају Моргенштерн у улози Марије, Петра игра Италијан Пјер Луиђи Пасино, а улогу Понтија Пилата тумачиће Италијан Рикардо Скамарчо. Руперт Еверет појавиће се у неодређеној, али важној споредној улози.
– Због временског оквира у којем се одвија наставак – три дана након Христовог распећа на Велики петак – имало је смисла потпуно преиначити глумачку екипу филма. Морали би да раде све те ЦГИ ствари, као и подмлађивање, што би било веома скупо – рекао је за Варајети извор близак продукцији.
Као што наслов сугерише, радња ће се фокусирати на васкрсење Исуса Христа. Остали детаљи приче се чувају у строгој тајности.
Продукцијска кућа Лионсгате објавила је да ће ово остварење бити подијељено у два дијела, што је такође неочекиван детаљ. Први у биоскопе широм свијета стиже 26. марта 2027, док ће други дио премијеру имати 40 дана касније, 6. маја 2027.
