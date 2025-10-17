Црногорац ухапшен у Чикагу: Илегално боравио у САД, па се запослио као полицајац

17.10.2025
12:57
Коментари:0
Агенти америчке Службе за имиграцију и царину (ИЦЕ) ухапсили су у четвртак Радула Бојовића, полицајца у предграђу Чикага, Хановер Парк, оптужујући га да је илегални имигрант из Црне Горе.
Министарство за унутрашњу сигурност (Department of Homeland Security) саопштило је да је полицајац Радуле Бојовић прекорачио туристичку визу која је истекла 2015. године.
Сцена
Нова правила у ''Звездама Гранда'' због Цеце Ражнатовић
Према подацима министарства, Бојовић је „затечен током циљане акције спроведене у оквиру операције ICE фокусиране на имиграцију у Илиноису“.
Полицијска управа Хановер Парк је у августу на Фејсбуку објавила пост поводом Бојовићеве недавне дипломе на Академији за приградске полицијске службенике, додајући да је започео „интензивних 15 седмица теренске обуке и евалуације док се припрема да служи заједници Хановер Парка“.
„Радуле Бојовић је прекршио законе наше земље и живио је ИЛЕГАЛНО у Сједињеним Државама 10 година – која полицијска управа даје криминалним илегалним имигрантима значке и оружје? Посједовање ватреног оружја је кривично дјело за имигранте. Полицајац који активно крши закон“, изјавила је Трициа МцЛаугхлин, помоћница секретара Министарства за унутрашњу безбједност САД (ДХС), у изјави за ЦНН у четвртак.
Свијет
Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом су у пуном замаху
Роднеј Крејг, градоначелник Хановер Парка, рекао је у четвртак навече да ће градски званичници пратити Бојовићеве имиграционе поступке. Ако му буде дозвољено да остане у САД и да ради, биће враћен на пуну дужност у полицијској управи, рекао је Крејг на градском састанку.
„Охрабрујем све наше становнике да прикупе све доступне информације прије него што формирају своје мишљење о томе да ли је запошљавање овог полицајца било одговарајуће. Могу вам с пуним повјерењем рећи да јесте“, рекао је он. „Прије свега, град и полицијска управа су спровели властиту детаљну провјеру као дио процеса запошљавања, као што је случај са свим полицајцима.“
Крејг је додао да је, прије него што је Бојовић примљен, град потврдио да је легално овлаштен за рад у Сједињеним Државама.
Република Српска
Стевандић: Политика мира и прекида сукоба од највећег значаја
„Провјере прошлости које су спровели ФБИ и Државна полиција Илиноиса нису откриле криминалну историју“, додао је. „Да полицајац Бојовић није имао федерално одобрење за рад, не би био запослен.“ЦНН је покушао ступити у контакт с Полицијском управом Хановер Парк, као и са Бојовићем, али до објаве текста нису добили одговор.
У септембру су агенти ИЦЕ ухапсили суперинтендента највећег школског округа у Ајови, оптужујући га да је у земљи илегално од раних 2000-их. Суперинтендант је касније оптужен за одвојена кривична дјела везана за ватрено оружје.
Савјети
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму