Песков: Одлуке о локацији самита доносе се обострано

17.10.2025

12:37

Песков: Одлуке о локацији самита доносе се обострано
Фото: Танјуг/АП

Одлука да Мађарска буде мјесто самита Русије и САД донесена је обострано, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Такве одлуке доносе се обострано. То је двосмјерни процес", навео је Песков.

Он је истакао посебан суверен став Мађарске, која не одступа од таквог става упркос чињеници да је чланица и ЕУ и НАТО-а.

Одговарајући на питање у вези са јучерашњим телефонским разговором предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа, Песков је нагласио да садржај њиховог разговора треба да остане "ван медија".

policija rotacija

Србија

Језив случај породичног насиља: Жену и кћерку избо ножем, боре им се за живот

Тагови:

Дмитриј Песков

Samit

Русија

