Позната тиктокерка преминула два дана након операције груди

Извор:

Телеграф

17.10.2025

11:27

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Гламурозна ТикТок звијезда Александра Ескин, познатија као "Бејби Демони", преминула је под мистериозним околностима само два дана након што је подвргнута липосукцији и операцији груди.

Ова трагична вијест је узнемирила њене бројне фанове, а преминула је у 24. години живота. Александра је пронађена у критичном стању у свом дому у Боготи, Колумбија, након што ју је њен партнер, познат као Самор, затекао "како се повређује".

Хитна помоћ је брзо реаговала, али је нажалост, Александра преминула сљедећег дана, упркос напорима љекара.

Пријатељи и блиски сарадници Александре сумњају у тврдње њеног партнера да је сама себи нанијела повреде. Њена пријатељица Ђина Калдерон изјавила је да је Александра била изузетно срећна због резултата својих недавних операција, те је све изгледало веома чудно.

- Надам се да овај случај неће остати некажњен - рекла је Ђина, наглашавајући да су се прије трагедије догодиле несугласице између Александре и њеног партнера. Самор је признао да су се посвађали, а затим је напустио стан, али се убрзо вратио након што је примио алармантну поруку од Александре.

Њен партнер, познат само као Самор, рекао је да ју је у уторак затекао код куће "док се повређивала сама", након чега је одмах позвао хитну помоћ.

