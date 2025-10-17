Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобил, а други аутобус

17.10.2025
Нова саобраћајна незгода догодила се јутрос на проблематичној обилазници Турња у Карловцу, а како јављају хрватски медији, дошло је до судара аутобуса бх. ознака и аутомобила словеначких таблица.
Двије су особе затражиле љекарску помоћ.
Полиција наводи да је саобраћај турањском обилазницом затворен и да се одвија обилазно кроз градску четврт Турањ.
Према мјесту догађаја отишла су три возила карловачке Јавне ватрогасне јединице и Хитна служба. Полиција на мјесту несреће обавља увиђај.
Како је КАпортал сазнао од једног учесника незгоде, возач аутомобила је наводно заспао за воланом те ударио у аутобус, а ишао је из Љубљане гдје је радио у ноћној смјени. Затражио је хитну љекарску помоћ, а према првим информацијама сломљена му је рука.
Помало је невјероватна ситуација да су возач аутобуса и возач аутомобила који су се сударили рођаци из Босне и Херцеговине.
Због затварања саобраћајнице настала је дуга колона.
Подсјетимо, ријеч је о цести дугој шест километара, отвореној прије 25 мјесеци као наставку тзв. Вукелићевог моста. Од тада се ту догодило 25 удеса, у којима су погинуле четири особе, међу њима и бивши репрезентативац Хрватске у фудбалу Никола Покривач.
Ове седмице постављена је прва камера за надзорсаобраћај, а данашњи удес десио се око стотину метара даље.
