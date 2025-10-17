Logo

Убијен предсједник контроверзног клуба

Телеграф

17.10.2025

11:05

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Контроверзни бизнисмен и предсједник Кармиотисе, клуба са Кипра, Ставрос Демостенус, убијен је у петак током дана у Лимасолу послије пуцњаве која се догодила испред његове куће.

Демостенуса су пресрели нападачи који су излетели из украденог комбија испред његове куће и испалили неколико хитаца. Ставросов син покушао је да га одвезе у болницу, међутим, бизнисмен и предсједник клуба преминуо је на путу ка болници.

Putin

Свијет

Путин обавијестио Савјет безбједности о детаљима разговора с Трампом

Контроверзног предсједника пратиле су и оптужбе УЕФА да је учествововао у намјештању утакмица на Кипру. Кармиотиса, клуб чији је био предсједник, налази се у другој лиги Кипра.

Починиоци овог злочина побјегли су, а успут су и запалили комби који је био украден. Демостенус је поред предсједничког посла имао и улогу агента појединим фудбалерима, пише Телеграф.

