Убијен предсједник контроверзног клуба

Телеграф
17.10.2025
11:05
Контроверзни бизнисмен и предсједник Кармиотисе, клуба са Кипра, Ставрос Демостенус, убијен је у петак током дана у Лимасолу послије пуцњаве која се догодила испред његове куће.
Демостенуса су пресрели нападачи који су излетели из украденог комбија испред његове куће и испалили неколико хитаца. Ставросов син покушао је да га одвезе у болницу, међутим, бизнисмен и предсједник клуба преминуо је на путу ка болници.
Контроверзног предсједника пратиле су и оптужбе УЕФА да је учествововао у намјештању утакмица на Кипру. Кармиотиса, клуб чији је био предсједник, налази се у другој лиги Кипра.
Починиоци овог злочина побјегли су, а успут су и запалили комби који је био украден. Демостенус је поред предсједничког посла имао и улогу агента појединим фудбалерима, пише Телеграф.
