Појачан саобраћај на овим граничним прелазима

17.10.2025
11:00
Коментари:0
Саобраћај је појачан на граничним прелазима Градишка и Доња Градина на улазу у БиХ из Хрватске, те на прелазу Шепак на улазу из Србије, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Због регистрације путника према новом систему уласка и изласка у ЕУ, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
На појединим дионицама у котлинама и уз ријечне токове коловоз је влажан и смањена је видљивост због магле, те се возачима сајветује опрезна вожња, али и да смање брзину у близини школа.
На мјестима гдје се изводе радови могући су повремени застоји и обавезно је поштовање постављене сигнализације.
