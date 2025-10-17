Logo

Хладно јутро, кишовито вече

17.10.2025

08:20

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
У Републици Српској и ФБиХ облачност ће се од југа данас током пријеподнева ширити ка свим пред‌јелима, а максимална температура ваздуха износиће до 19 степени Целзијусових.

На сјеверу ће бити углавном суво и уз сунчане периоде, а на југу ће се киша ширити ка југоистоку. Киша ће према вечери слабити и премјештати се на сјевероисток, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од 11 степени на југоистоку до 19 на сјеверозападу, у вишим пред‌јелима у Херцеговини од седам.

Вјетар ће бити слаб, у вишим пред‌јелима и у Херцеговини слаб до умјерен, сјеверних смјерова или промјенљив.

У Републици Српској и ФБиХ јутрос је претежно облачно, по котлинама има магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Дринић један степен, Бјелашница и Соколац два, Бањалука и Сански Мост три, Бугојно и Добој четири, Бијељина, Хан Пијесак, Јајце, Приједор и Тузла пет, Сребреница, Градачац, Ливно и Зеница шест, Вишеград и Сарајево седам, Зворник и Фоча осам, Требиње 14, а Мостар 15 степени Целзијусових.

