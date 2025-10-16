Преминула Џенита из Какња у 25. години, оставила иза себе двоје дјеце

16.10.2025
22:39
Џенита Хиндић из Какња преминула је у 25. години, а вијест о њеној прераној смрти потресла је локалну заједницу.
Џенита се бавила моделингом и својевремено је носила титулу прве пратиље Мис Зеничко-добојског кантона. Њена смрт оставила је дубок траг туге међу породицом, пријатељима и широм заједницом.
Она је иза себе оставила супруга Емира, синове Дина, Амила и Емила, оца Есада, и браћу Емира и Џемала.
