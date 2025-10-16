Logo

Почела замјена гума, вулканизери упозоравају: Не радите ово!

Аутор:

Милица Јагодић

16.10.2025

19:05

Почела замјена гума, вулканизери упозоравају: Не радите ово!
Од 1. новембра у Републици Српској обавезна је зимска опрема на аутомобилима. Због тога се очекује да ће наредних дана продавци гума и вулканизери имати пуне руке посла. Међутим, велики број возача и даље чека посљедњи дан у мјесецу па чак и новчану казну.

“Први новембар је законска обавеза за замјену гума, генерално људи гријеше јер је то дан када сви треба да имају зимске гуме. Људи обично 10-ак дана пред 1. новембар крећу да мијењају гуме што је погрешно, јер већ од 1. октобра је вријеме када се треба мијењати гума”, поручују из вулканизерске радње “Рогић” за АТВ.

У Рогићу кажу да је честа пракса чувања гума у хотелима за власнике који немају простора за складиштење гума, док цијена зависи од димензије гуме и креће се од 10 до 30 КМ за монтажу и балансирање по точку.

Ауто-мото

ОПРЕЗ: Ових 11 зимских гума може вас коштати живота

“Ми не заказујемо термине, док већина радњи и сервиса то раде. Ми још увијек нисмо увели ту праксу јер има људи који закажу термин па не дођу. Дугогодишњим муштеријама говоримо да дођу раније да не чекају задњи дан и гужве”, кажу из Рогића.

Из сервиса говоре да све више возача узима цјелогодишње гуме, али да таква врста гума не показује исти квалитет као зимска гума.

За непоштивање обавеза које се односе на зимску опрему, прописане су Законом о основама сигурности саобраћаја на цестама у БиХ казне које износе:

-40 КМ за возача по чланку 238. ст. 1. тачка 38.

-500 КМ за подузећа или другу правну особу по чланку 234. ставак 1. тачка 22.

-500 КМ за физичку особу која самостално обавља дјелатност пријевоза по чланку 234. ставак 2. тачка 22.

Зимска сезона за вулканизере значи пуне руке посла, али и додатну одговорност. Вулканизери апелују на возаче да замјену гума не одгађају до посљедњег тренутка, како би избјегли гужве у сервисима и осигурали безбједну вожњу у зимским условима.

