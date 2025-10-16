Европске границе постају дигиталне: Систем већ забиљежио 300.000 кретања, број свакодневно расте

Извор:
АТВ
16.10.2025
17:01
Коментари:0
Систем за улазак/излазак (EES) је нови ИТ систем који дигитално биљежи улазак и излазак држављана земаља ван ЕУ који путују у 29 европских земаља ради краткотрајног боравка. Систем је већ забиљежио преко 300.000 кретања, а тај број расте свакодневно.
EES је почео са имплементацијом 12. октобра 2025. године и биће у потпуности оперативан до 10. априла 2026. године.
EES је један од најмодернијих система управљања границама на свијету, који је развила и којим управља eu-LISA – Агенција Европске уније за оперативно управљање великим ИТ системима у области слободе, безбиједности и правде. Прикупљањем података из пасоша, заједно са датумима и мјестима уласка и изласка из европских земаља, као и биометријских података (слике лица и отисци прстију) и евентуалним одбијањима уласка, граничне провјере ће постати брже и ефикасније. Прикупљање биометријских података ће такође побољшати тачност провјере идентитета. Поред тога, нови систем ће такође помоћи у идентификацији особа које прекораче рок боравка након визе и спријечавању преваре са идентитетом.
Друштво
Ово морате знати прије путовања у ЕУ
Као резултат тога, EES ће подржати идентификацију терориста, криминалаца, осумњичених и жртава кривичних дјела, омогућавајући властима да ефикасније унакрсно провјеравају информације и прате појединце умјешане у криминалне активности. Стога ће помоћи органима за спровођење закона да ефикасније спрјечавају, откривају и истражују тешке злочине, повећавајући безбједност унутар Шенгенског простора и јачајући заштиту европских грађана.
''Откривањем и заустављањем криминалаца прије него што уђу у ЕУ, EES помаже у заштити свих који Европу зову домом. Јача наше границе, али прије свега, штити оно што нас дефинише: слободу путовања, рада и живота у безбједности. Кроз своју стручност и блиску међународну сарадњу, Европол ће играти кључну улогу у помагању властима да открију пријетње, размјене информације и учине Европу безбједнијом“, казала је извршна директорка Европола, Кетрин Де Бол.
''EES је дигитална окосница нашег новог приступа управљању границама. Опремамо се прецизним знањем о томе ко улази и излази из ЕУ, када и гдје. То знање је моћно и означава важну прекретницу у јачању наше унутрашње безбједности. Нови систем ће олакшати идентификацију илегалних миграната и особа које су прекорачиле визу, као и враћање оних који немају право боравка у ЕУ'', рекао је Мафнус Брунер, комесар ЕУ за унутрашње послове.
Друштво
Нова правила за улазак у ЕУ изазвала велике гужве на граници
''Систем уласка/изласка је камен темељац нове европске архитектуре управљања границама — он је активан, стабилан и добро функционише. Са двије главне прекретнице које су већ постигнуте ове године, поставили смо чврст темељ за сљедеће кораке Мапе пута интероперабилности. Кроз континуирану техничку сарадњу и блиску координацију са Комисијом, државама чланицама и агенцијама ЕУ, еу-ЛИСА остаје у потпуности посвећена обезбјеђивању стабилности, скалабилности и безбједности система, испуњавајући нашу заједничку визију за безбједнију и сигурнију Европу'', казао је извршни директор ЕУ-Лиса, Тилман Кебер.
ЕВРОПОЛ ће имати приступ сачуваним подацима у сврху спровођења закона и моћи ће да врши претраге у ЕЕС-у са биографским (име, датум рођења итд.) и биометријским (отисци прстију, слике лица) подацима. Ове претраге ће се користити за идентификацију непознатих осумњичених, починилаца или осумњичених жртава терористичких или других тешких кривичних дјела, или за консултације са историјом путовања познатих осумњичених, починилаца или осумњичених жртава таквих кривичних дјела. Приступ ЕВРОПОЛ-а систему изласка из пореза подлијеже строгим условима и процедурама, заснованим на процјени сваког случаја појединачно и под надзором Европског супервизора за заштиту података (EDPS).
Свијет
Шта ако одбијете да испоштујете нова правила на границама
Систем изласка из пореза је у складу са високим стандардима ЕУ заштите података како би се осигурала приватност и безбједност података путника. Лични подаци ће се обрађивати искључиво у одређене сврхе, као што је идентификација путника који користе лажне идентитете или пасоше. Сврхе ће бити јасно саопштене путницима. Сви подаци ће се обрађивати у складу са законодавством ЕУ, које обезбјеђује робусну заштиту приватности појединаца, наводе из ЕВРОПОЛ-а.
Списак од 29 земаља учесница:
Аустрија, Белгија, Бугарска, Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Њемачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Италија, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска.
Бања Лука
1 ч3
Бања Лука
1 ч0
Регион
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
26
18
20
18
14
18
07
17
57
Тренутно на програму