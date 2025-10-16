Завршена комплетна реконструкција сједишта у Позоришној сали СД ''Обилићево“

Извор:
Реконструкција Позоришне сале у СД ''Обилићево“, која је започела прошле године, сада је у потпуности завршена.
Спортски центар ''Борик“ обновио је комплетан сједећи дио сале, замјеном свих столица, чиме је простор прилагођен савременим стандардима за одржавање културних, едукативних и друштвених догађаја.
Прва фаза радова реализована је у јулу 2024. године, када је замијењена половина дотрајалих сједишта. Пројекат је финансиран кроз конкурс Министарства цивилних послова БиХ ''Суфинансирање пројеката културе у Босни и Херцеговини“, из којег су обезбиједили првих 30.000 КМ, док су остатак средстава обезбиједили кроз властита буџетска средства СЦ ''Борик“.
Овогодишњом другом фазом замијењен је и преостали дио гледалишта, чиме је комплетно реконструисана сала у којој сада има 232 удобна мјеста. Укупна вриједност средстава обезбијеђених из пројекта износи 60.000 КМ уз учешће СЦ Борик из властитих прихода.
Директор СЦ „Борик“ Ненад Талић истиче да овај пројекат потврђује важност планског и одговорног улагања у објекте који надилазе спортску функцију:
''Позоришна сала у Обилићеву је дио СЦ Борик, али је и јавно добро које користе школе, позоришта, културно-умјетничка друштва, организације, институције и грађани свих генерација. Цијели пројекат смо завршили захваљујући нашим апликацијама за пројекат Министарства цивилних послова БиХ, али и одговорном пословању. На тај начин новац уносимо директно у свој град и наш Спортски центар. Данас послије 50 година имамо потпуно обновљену салу, спремну за догађаје какве и заслужује наш град'', казао је Талић.
Министар финансија и трезора БиХ Срђан Амиџић, који је подржао обје фазе, нагласио је друштвену вриједност улагања:
''Када се улаже у овакве објекте, не улаже се само у инфраструктуру, већ у људе, културу и заједнички јавни простор. Драго ми је да је пројекат приведен крају и да смо били дио његове реализације. Када неко на овакав одговоран и квалитетан начин, води једну Јавну установу свакако да је и институцијама лакше да пруже подршку“, казао је Амиџић.
Захвалност је упућена и министру Сташи Кошарцу, чија је подршка у оквиру Савјета министара БиХ такође допринијела реализацији пројекта.
СЦ ''Борик“ наставља праксу да, поред сопствених прихода, конкурише за пројекте, донације и јавне позиве како би обнављао и унапређивао објекте намијењене спорту, култури и рекреацији. Планови за наредни период укључују додатна техничка и сценска унапређења Позоришне сале, као и модернизацију других објеката под управом Центра.
