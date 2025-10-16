Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Извор:
Глас Српске
16.10.2025
14:23
Коментари:0
Малишани који похаћају јасличку групу од понедјељка, 20. октобра, ће моћи боравити само у четири дежурна вртића, док ће у пуном капацитету радити вртић "Марија Мажар" који похађају дјеца са потешкоћама у развоју, а остали ће у потпуности затворити своја врата.
Потврдила је то "Гласу Српске" предсједница Синдката Слађана Мишић и стакла да ће за рад у јасличким групама дежурати "Невен", "Плави Чуперак", "'Радост" и "Наша дјеца".
Синдикална организација Центра за предшколско васпитање и образовање доставила је данас захтјев за измјену акта о минимуму процеса рада, нудећи опцију за скраћење радног времена од осам до 10 часова.
Хроника
”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу
Понудили су и другу опцију, коју је прихватила управа Центра за предсшколско образовање, а то је да се од понедјељка ради у четири дежурна вртића у пуном капацитету са јасличким групама, а групе вртићког узраста не би биле обухваћене.
Хроника
19 мин0
Занимљивости
21 мин0
Економија
24 мин0
Сцена
25 мин0
Најновије
Најчитаније
14
32
14
25
14
25
14
23
14
16
Тренутно на програму