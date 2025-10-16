Logo

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка
Фото: АТВ

Малишани који похаћају јасличку групу од понедјељка, 20. октобра, ће моћи боравити само у четири дежурна вртића, док ће у пуном капацитету радити вртић "Марија Мажар" који похађају дјеца са потешкоћама у развоју, а остали ће у потпуности затворити своја врата.

Потврдила је то "Гласу Српске" предсједница Синдката Слађана Мишић и стакла да ће за рад у јасличким групама дежурати "Невен", "Плави Чуперак", "'Радост" и "Наша дјеца".

Синдикална организација Центра за предшколско васпитање и образовање доставила је данас захтјев за измјену акта о минимуму процеса рада, нудећи опцију за скраћење радног времена од осам до 10 часова.

Audi Danijela i Dario Hrsum 01

Хроника

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Понудили су и другу опцију, коју је прихватила управа Центра за предсшколско образовање, а то је да се од понедјељка ради у четири дежурна вртића у пуном капацитету са јасличким групама, а групе вртићког узраста не би биле обухваћене.

