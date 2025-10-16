Ево зашто је цијена сребра порасла чак и више од злата

Извор:
Euronews
16.10.2025
14:11
Коментари:0
Злато је ове године драстично поскупјело, јер су несвакидашње економске политике администрације америчког предсједника Доналда Трампа натјерали инвеститоре и централне банке да траже уточиште у безбједнијој имовини.
Тренутно, међутим, сребро преузима главну улогу, преноси Блумберг Адриа.
Ограничена понуда овог племенитог метала довела је до његовог скока од чак 70 одсто на лондонском тржишту од почетка године, док је цијена злата порасла за око 55 одсто до средине октобра.
Оба метала биљеже снажну потражњу инвеститора, који их цијене због стабилности у периодима политичких превирања, инфлације и слабљења валута.
За разлику од злата, сребро није само ријетко и лијепо, оно има и бројне практичне примјене, што га чини кључном компонентом у разним индустријама.
Пошто су залихе најниже у посљедњих неколико година, а потражња и даље расте, постоји ризик од несташица које би могле погодити више сектора.
Политичка и фискална неизвјесност у великим економијама попут САД, Француске и Јапана ове године врши притисак на њихове валуте, па инвеститори смањују изложеност доларима, еврима и јенима куповином злата и сребра, што је иначе тренд познат као "трговина девалвацијом".
Сребро је изузетно добар проводник електричне енергије и користи се у електронским плочама и прекидачима, електричним возилима, батеријама и соларним панелима. Такође се користи у премазима медицинских уређаја.
Попут злата, и даље је популарно у изради накита и новчића.
Као инвестициона имовина, сребро је јефтиније од злата по унци, што га чини доступнијим мањим инвеститорима, а његова цијена обично јаче осцилује током раста на тржишту племенитих метала.
Кина и Индија остају највећи купци сребра захваљујући снажној индустријској бази, великој популацији и традиционалној улози сребрног накита као чувара вриједности који се преноси генерацијама.
Владе и ковнице широм свијета такође троше велике количине сребра за производњу инвестиционих кованица и других производа.
Због разноврсне примјене, на цијену сребра утиче мноштво фактора, од промјена у индустријској производњи и каматним стопама, до енергетских политика.
Када глобална економија јача, индустријска потражња гура цијену сребра навише; у вријеме рецесије, инвеститори постају главни купци.
Тржиште сребра је слабије од тржишта злата: дневни обим трговине је мањи, залихе су ограниченије, а ликвидност може брзо да нестане.
То не значи да је сребра мање од злата, напротив, у трезорима Лондонске асоцијације за трговину златом (ЛБМА) налази се око 790 милиона унци сребра, наспрам 284 милиона унци злата.
Али пошто је сребро много мање вриједно по тежини, укупна вриједност тих залиха износи око 40 милијарди долара, док је вриједност злата око 1,1 билион долара.
Подаци ЛБМА показују да су лондонске залихе сребра, кључне за глобалну трговину, пале за око трећину од средине 2021. године, што је оставило мање метала доступног за позајмљивање или испоруку.
Потражња у свијету премашује производњу из рудника већ четири године заредом, чиме је исцрпљен заштитни слој понуде који је Лондон некада имао.
Истовремено, фондови који прате цијену сребра привукли су нове инвестиције, приморавајући скрбнике да обезбиједе физичке полуге баш док се понуда смањује.
Приједлог о увођењу америчких царина на одређене увозне метале додатно је подгријао тржиште, подстакавши шпекулативну куповину и додатно смањивши залихе.
Спот цијене у Лондону сада се тргују уз вишегодишње премије у односу на фјучерсе у Њујорку.
Резултат су смањена ликвидност и борба да се обезбиједе физичке полуге сребра.
Сезона празника, која кулминира Diwalijem 20. октобра, традиционално је врхунац потрошње племенитих метала.
Увоз сребра у Индију готово се удвостручио у односу на прошлу годину, јер су златаре пожуриле да обнове залихе усљед раста цијена племенитих метала.
Индијски купци тренутно плаћају премије и до 10 одсто изнад свјетских цијена, што показује колико је физичка понуда ограничена.
Таква потражња додатно је исцрпила залихе на Западу, погоршавајући ситуацију на тржишту.
Шта то значи за индустрије које зависе од сребра
Неки трговци чак заказују простор на трансатлантским летовима теретних авиона за превоз великих полуга сребра, што је иначе изузетно скуп начин транспорта, резервисан за злато, како би искористили разлике у цијени између Лондона и Њујорка.
За секторе попут производње соларних панела, гдје је сребрна паста кључна компонента, дуготрајан раст цијена могао би да смањи профитабилност и подстакне потрагу за замјенским металима.
Глобална рударска производња је ограничена падом квалитета руде и малим бројем нових пројеката.
Мексико, Перу и Кина, три највећа произвођача сребра, суочавају се с проблемима, од регулаторних препрека до еколошких ограничења.
Преусмјеравање залиха из Њујорка у Лондон могло би краткорочно ублажити кризу, али не и ријешити трајни дефицит понуде, преноси Euronews.
Да ли ће тржиште пронаћи равнотежу или ће услиједити нови талас паничне куповине, зависиће од тога колико ће брзо нова понуда стићи до трезора.
