Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

Ближи се највећа слава Свети Никола и многе домаћице су већ увелико у идејама и припремама трпезе.
Као и увијек, славска трпеза не може да буде потпуна без слатког финиша. Многи бирају традиционалне колаче, али шта ако вам кажемо да можете олакшати себи посао са једном кремастом, посном тортом?
Москва торта важи за једну од омиљених посластица на нашим просторима, а добра вијест је да постоји и њена једнако богата посна верзија. Кремаста, сочна и пуна воћа, ова торта доказује да ни током поста не морате да се одрекнете десерата који изгледају и имају укус као из најбоље посластичарнице.
Идеална је за славску трпезу, празнике, али и за све тренутке када желите нешто посебно, а притом у потпуности поштујете посна правила.
Иако се оригинална Москва торта припрема у мрсној варијанти, посна верзија ни по чему не заостаје. Мекане коре са орасима, свиленкасти фил од ваниле и обиље воћа чине савршену равнотежу укуса. Уз мало стрпљења, ова торта лако постаје главна звијезда сваке трпезе и нестаје са тањира брже него што очекујете.
Напомена: мјера за све састојке је стандардна чаша од јогурта.
1,5 чаша брашна
2 чаше мљевених ораха
пола чаше мљевеног посног плазма кекса
150 г шећера
5 кашика џема од кајсија
5 кашика уља
1 прашак за пециво
кисела вода (по потреби)
1 литар сока од поморанџе
4 кесице пудинга од ваниле
12 кашика шећера
250 г биљног маргарина
500 г посног шлага
кисела вода (за мућење шлага)
500 г ананаса
300 г вишања
100 г бадема
У већу чинију сипајте све суве састојке, затим додајте џем од кајсија и уље. Постепено доливајте киселу воду и мјешајте варјачом док не добијете глатку, благо рјеђу смјесу, сличну оној за патишпањ.
Од добијене масе пеците четири коре на 180 степени, око 10 минута по кори. Водите рачуна да се коре не пресуше, јер треба да остану мекане.
У 200 мл сока од поморанџе размутите прашак за пудинг. Преостали сок сипајте у шерпу, додајте шећер и загријте до кључања, затим закувајте пудинг. Када се фил згусне, склоните са рингле, прекријте прозирном фолијом и оставите да се потпуно охлади.
У охлађени пудинг додајте биљни маргарин и умутите миксером док не добијете гладак и пенаст крем.
Посебно умутите посни шлаг са киселом водом, тако да буде чврст и постојан.
На прву кору нанесите жути фил, распоредите ситно сјецкани ананас и премажите слојем шлага. Прекријте другом кором, поновите поступак са филом, а затим додајте вишње и шлаг.
Исти редослијед поновите и са трећом кором. На четврту кору нанесите преостали фил, а цијелу торту богато премажите шлагом. По врху поспите листиће бадема.
Торту оставите у фрижидеру најмање 24 сата прије служења, како би се сви слојеви лијепо повезали и укуси у потпуности развили. Тек тада ће посна Москва торта показати сву своју раскош.
Савршена за пост, славу или посебне прилике и доказ да посни десерти могу бити једнако богати и неодољиви.
