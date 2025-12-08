Слатка пица која осваја интернет, готова за 10 минута

Извор:
Ако волите брзе посластице које изгледају ефектно, а праве се од састојака које већ имате у кухињи, слатка пица је прави избор.
Овај десерт комбинује мекано тијесто, богат чоколадни намаз, свјеже малине, мекане маршмелоу коцкице и хрскаве чоколадне капљице - спој који гарантује савршену хармонију укуса и текстура.
Осим што изгледа фантастично, слатка пица је толико једноставна да је можете направити и у посљедњем тренутку, кад пожелите нешто чоколадно и посебно.
1 округла подлога за пицу (класично тијесто, танко развучено или готово)
4-5 кашика чоколадног намаза (попут Нутеле)
1 шака свјежих малина
1 шака мини маршмелоу коцкица
2 кашике чоколадних капљица
1 кашика сјецканих орашастих плодова (љешници или бадеми – опционо)
Мало истопљене чоколаде за декорацију (опционо)
Припрема:
Испеците подлогу
Тијесто за пицу пеците 8-10 минута на 200 степени, док благо не порумени. Ако користите готову подлогу, само је кратко загријте да омекша.
Док је подлога још топла, премажите је чоколадним намазом како би се мало отопио и формирао савршено кремасту основу.
Додајте маршмелоу коцкице
Равномјерно распоредите мини маршмелоу коцкице преко чоколаде. Топлина ће их дјелимично омекшати и дати посебно мекану текстуру.
Поспите чоколадне капљице
Додајте чоколадне капљице које ће се дјелимично растопити и појачати чоколадни укус.
Распоредите малине
Свјеже малине ставите преко осталих састојака како би дале освјежавајућу киселкасту ноту.
Орашасти додатак (опционо)
Поспите сјецкане орашасте плодове за додатну хрскавост и арому.
Декоришите истопљеном чоколадом
Прелијте танким млазом истопљене чоколаде да десерт изгледа још декоративније - баш као на фотографији.
