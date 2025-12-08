Салата брзо расте, али и ризици: На шта треба обратити пажњу

08.12.2025
У фази интензивног пораста салати је потребно довољно азота, али и равнотежа са фосфором и калијумом. Препоручује се примјена водотопивих НПК гнојива.
У овом периоду године салата у пластеницима улази у фазу интензивног пораста, када биљка формира главицу и троши највише хранива. Управо сада је кључни тренутак да се произвођачи фокусирају на правилну исхрану, оптималне услове у пластенику и превенцију физиолошких и болести изазваних прекомјерном влагом.
У фази интензивног пораста салати је потребно довољно азота, али и равнотежа са фосфором и калијумом. Препоручује се примјена водотопивих НПК гнојива преко система кап по кап, јер се на тај начин хранива равномјерно распоређују и биљка их лакше усваја.
За ову фазу вегетације идеалне су формулације попут:
НПК 20:20:20 – када желимо уравнотежену прихрану,
НПК 18:18:18 – такође добар избор за стабилан пораст,
НПК 15:5:30 – када је салата већ формирала главицу и желимо јачати ткиво и боју листа.
Препоручује се примјена ових гнојива у концентрацији 0,3–0,5% (300–500 г на 100 литара воде), једном до два пута седмично, уз измјену са калциј-нитратом како би се спријечила појава вршне трулежи и обезбиједило довољно калцијума за чврстоћу листа.
Ако је вода тврда, добро је повремено користити магнезијум-сулфат, јер магнезиј помаже бољем искориштавању азота и даје листовима здраву, тамнозелену боју.
Током интензивног пораста салата је осјетљива на прекомјерно залијевање, које може изазвати трулеж коријена и развој пламењаче. Такође, висока влага ваздуха, посебно ноћу, погодује гљивичним болестима. Обратите пажњу и на освјетљење, јер недостатак свјетла доводи до издужених и слабих биљака.
Због тога је важно одржавати умјерен режим залијевања: чешће, али с мањим количинама воде.
Без обзира на спољне температуре, пластеник се мора свакодневно провјетравати. Већ при температури од 20°C унутар пластеника, потребно је отворити бочне и/или чеоне стране како би се смањила влага и омогућило струјање ваздуха. Затворени пластеници с високом влагом и топлином идеално су окружење за развој болести попут сиве плијесани и пламењаче.
У топлијим данима провјетравање треба трајати током цијелог дана, док се у вечерњим сатима пластеник може поново затворити како би се задржала топлота, преноси Агроклуб.
Редовно посматрајте биљке – промјене боје, успорен раст или мрље на лишћу први су знак да нешто није у реду. Правовременом прихраном и добром вентилацијом салата ће задржати здрав, свјеж изглед и дати квалитетан принос.
