Користите машину за прање веша на овај начин и заборавите пеглу

Извор:
Крстарица
07.12.2025
16:51
Коментари:0
Прање и сушење веша често заврши тако да морате да се бакћете са пеглом — али то не мора да буде правило. Ако примјените пар једноставних правила, могуће је да ваша одјећа изађе из машине и сушилице као опеглана и спремна за ношење.
Превише одјеће у бубњу или сушилици, пребрзо центрифугирање и висока температура могу да „замрсе“ влакна тканине. Одјећа нема простора да се слободно окрене и осуши — зато се набора и изгужва.
Република Српска
За пензионере у Српској спремно 168 милиона КМ
Неку одјећу је најбоље окачити на вјешалицу док је још влажна. Закопчајте неколико дугмади, исправите тканину и оставите да се осуши. Влага и гравитација раде заједно како би пеглање било потпуно непотребно.
Модерне машине за прање веша све више нуде функцију „лаког пеглања“ која спорије центрифугира одјећу и оставља више воде у њој. Ово резултира мањим бројем бора и посебно је ефикасно за памук или синтетичке тканине. Ако ваша машина нема ову функцију, њежни циклус је такође одлична опција.
Свијет
Медији: План за запљену руске имовине означава неуспех ЕУ
Круте тканине се гужвају много лакше. Мало омекшивача и 1-2 кашике алкохолног сирћета помоћи ће да се опусте влакна. Ово није замјена за пеглање, али када се добро комбинује са другим триковима, одјећа ће бити примјетно мекша и мање наборана.
Не претрпавајте веш-машину или сушилицу. Одјећа мора имати простора да се слободно окреће. Ако бубањ претрпате, каблови и тканине ће се сабити и наборе остати заувијек.
Перите и сушите сличне тканине заједно. Тешки тексас и њежне кошуље не иде заједно — разлика у тежини и структури тканина често прави наборе.
Сцена
Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана
Бирајте њежан или спор спин, не максималну центрифугу. Мања центрифуга значи да тканина излази влажнија, лакша за обликовање — и мање склона гужвању.
Протресите и раздвојите комаде прије сушења. Када извадите веш из машине, протресите сваки комад — то размрда влакна и спречава да се “изгужва”.
Сушите док је одјећа благо влажна, па окачите или распоредите. Одјећа која се брзо осуши до краја лако буде крута и склона борању. Са благо влажним тканинама можете их обликовати рукама — тада ће испасти равније.
Ако немате времена или воље за пеглу:
Користите парни или ручни стеамер — пара опушта влакна и уклања наборе без грубог притиска на тканину. Идеално за осјетљиве мајице, блузе, хаљине.
Економија
Два дана радна, два слободна: Даје 1750 КМ плату, али нема радника
Сушење са додатком влаге — на примјер: ставите лагано влажну крпу у сушилицу корисно за “размршивање” одјеће у случају да је већ сува.
Ово су основни кораци и мали трикови који помажу да одјећа из машине за прање и сушење веша изађе као опеглана и спремна за ношење.
Најновије
Најчитаније
17
39
17
36
17
28
17
27
17
16
Тренутно на програму