Користите машину за прање веша на овај начин и заборавите пеглу

Крстарица

07.12.2025

16:51

Прање и сушење веша често заврши тако да морате да се бакћете са пеглом — али то не мора да буде правило. Ако примјените пар једноставних правила, могуће је да ваша одјећа изађе из машине и сушилице као опеглана и спремна за ношење.

Зашто се веш послије прања гужва

Превише одјеће у бубњу или сушилици, пребрзо центрифугирање и висока температура могу да „замрсе“ влакна тканине. Одјећа нема простора да се слободно окрене и осуши — зато се набора и изгужва.

Вјешалица је најбољи пријатељ ваших блуза и кошуља

Неку одјећу је најбоље окачити на вјешалицу док је још влажна. Закопчајте неколико дугмади, исправите тканину и оставите да се осуши. Влага и гравитација раде заједно како би пеглање било потпуно непотребно.

Изаберите „Лако пеглање“ или њежни циклус

Модерне машине за прање веша све више нуде функцију „лаког пеглања“ која спорије центрифугира одјећу и оставља више воде у њој. Ово резултира мањим бројем бора и посебно је ефикасно за памук или синтетичке тканине. Ако ваша машина нема ову функцију, њежни циклус је такође одлична опција.

Сирће или мало омекшивача за мекше тканине

Круте тканине се гужвају много лакше. Мало омекшивача и 1-2 кашике алкохолног сирћета помоћи ће да се опусте влакна. Ово није замјена за пеглање, али када се добро комбинује са другим триковима, одјећа ће бити примјетно мекша и мање наборана.

Како да избјегнете наборе — основна правила

Не претрпавајте веш-машину или сушилицу. Одјећа мора имати простора да се слободно окреће. Ако бубањ претрпате, каблови и тканине ће се сабити и наборе остати заувијек.

Перите и сушите сличне тканине заједно. Тешки тексас и њежне кошуље не иде заједно — разлика у тежини и структури тканина често прави наборе.

Бирајте њежан или спор спин, не максималну центрифугу. Мања центрифуга значи да тканина излази влажнија, лакша за обликовање — и мање склона гужвању.

Трикови одмах послије прања и сушења

Протресите и раздвојите комаде прије сушења. Када извадите веш из машине, протресите сваки комад — то размрда влакна и спречава да се “изгужва”.

Сушите док је одјећа благо влажна, па окачите или распоредите. Одјећа која се брзо осуши до краја лако буде крута и склона борању. Са благо влажним тканинама можете их обликовати рукама — тада ће испасти равније.

Алтернатива пеглању и брзо рјешење

Ако немате времена или воље за пеглу:

Користите парни или ручни стеамер — пара опушта влакна и уклања наборе без грубог притиска на тканину. Идеално за осјетљиве мајице, блузе, хаљине.

Сушење са додатком влаге — на примјер: ставите лагано влажну крпу у сушилицу корисно за “размршивање” одјеће у случају да је већ сува.

Ово су основни кораци и мали трикови који помажу да одјећа из машине за прање и сушење веша изађе као опеглана и спремна за ношење.

peglanje

прање веша

