За пензионере у Српској спремно 168 милиона КМ

Пензије за новембар, у укупном износу од 168 милиона КМ, пензионерима у Републици Српској биће исплаћене у понедјељак, 8. децембра.
Из Министарства финансија Републике Српске подсјећају да ће крајем децембра бити исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација на вријеме примила мјесечна примања због празника.
"Влада Републике Српске почетком 2026. године, пратећи макроекономска кретања, у складу с опредјељењем да подржи најстарију популацију, извршиће редовно усклађивање пензија и донијети одлуку о њиховом усклађивању", навели су из Министарства.
Редовно усклађивање пензија већ је извршено почетком ове године, а одлуком Владе Републике Српске августовска пензија је додатно увећана.
На годишњем нивоу, за исплату пензија потребно је око двије милијарде КМ.
Укупан број корисника Фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО РС) износи 294.000, а просјечна пензија за пуни стаж осигурања је 981 КМ, што представља 63,01 одсто просјечне плате у Републици Српској.
Према најновијим подацима за децембар 2025, минимална пензија у Српској износи око 330 КМ.
