Logo
Large banner

Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у

Извор:

СРНА

07.12.2025

13:39

Коментари:

1
Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у
Фото: АТВ

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић врши мобинг и дискриминацију проблематизовањем обиљежавања вјерских празника Срба, те жели да своје политике усмјери на потпуну радикализацију, сматра посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

Којић је истакао да би Конаковић као високопозиционирани политичар требало да смањује такве врсте дискриминације и утиче да се оне не појављују, али да ради управо супротно и додатно их потпирује.

"У овој ситуцији видимо да се дискриминација Срба каква је била деведесетих година када су чак и брутално убијани у Сарајеву данас ради на други начин", рекао је Којић Срни.

Доктор болница

Здравље

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Додао је да је дискриминација деведесетих била заснована на вјерској и националној основи, а да се и данас види да Конаковић на вјерској и националној основи жели да оспори права Срба запослених у смислу да задовољавајући вјерске потребе имају право на накнаду у институцији у којој је министар.

Он је упитао како ће на све ово реаговати ЕУ и поједине амбасаде у БиХ, као и да ли ће уопште реаговати на дискриминацију коју Срби у Сарајеву доживљавају преко 30 година.

"Вјероватно ће то бити спорадично или ћутање, а не би смјело да буде ни спорадично ни ћутање. Имајући поново у виду његову позицију то би требало да на одређен начин буде санкционисано", нагласио је Којић.

Подијели:

Таг:

Милорад Којић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

Здравље

Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима

37 мин

0
У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

Србија

У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

39 мин

0
Лице

Стил

Ноћна рутина која обнавља кожу лица док спавате

42 мин

0
Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

Свијет

Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

46 мин

0

Више из рубрике

Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

Република Српска

Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

2 ч

0
Jahorina Planina Skijanje

Република Српска

Српска привлачна дестинација за туристе

3 ч

0
АТВ

Република Српска

Жупљанин: Очекујем да ће бити уважена већина захтјева борачке популације

3 ч

0
Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ

Република Српска

Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ

3 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner