Којић: Конаковић врши мобинг и дискриминацију у МИП-у

Извор:
СРНА
07.12.2025
13:39
Коментари:1
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић врши мобинг и дискриминацију проблематизовањем обиљежавања вјерских празника Срба, те жели да своје политике усмјери на потпуну радикализацију, сматра посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је истакао да би Конаковић као високопозиционирани политичар требало да смањује такве врсте дискриминације и утиче да се оне не појављују, али да ради управо супротно и додатно их потпирује.
"У овој ситуцији видимо да се дискриминација Срба каква је била деведесетих година када су чак и брутално убијани у Сарајеву данас ради на други начин", рекао је Којић Срни.
Здравље
Шокантни снимци из европске болнице: Ходници препуни заражених на носилима
Додао је да је дискриминација деведесетих била заснована на вјерској и националној основи, а да се и данас види да Конаковић на вјерској и националној основи жели да оспори права Срба запослених у смислу да задовољавајући вјерске потребе имају право на накнаду у институцији у којој је министар.
Он је упитао како ће на све ово реаговати ЕУ и поједине амбасаде у БиХ, као и да ли ће уопште реаговати на дискриминацију коју Срби у Сарајеву доживљавају преко 30 година.
"Вјероватно ће то бити спорадично или ћутање, а не би смјело да буде ни спорадично ни ћутање. Имајући поново у виду његову позицију то би требало да на одређен начин буде санкционисано", нагласио је Којић.
Здравље
37 мин0
Србија
39 мин0
Стил
42 мин0
Свијет
46 мин0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму