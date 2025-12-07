Logo
У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

Извор:

Танјуг

07.12.2025

13:34

Фото: Unsplash

У једином женском затвору у Србији, КПЗ Пожаревац, казну тренутно служи 338 осуђеница, од којих само једна казну затвора од 40 година због тешког убиства.

Ово је једина највећа казна затвора изречена некој жени у Србији, након укидања смртне пресуде почетком 2000-тих, а прије увођења казне доживотног затвора у правосудни систем 2019. године, на коју још ниједна жена није правоснажно осуђена.

Пресуду са највишом казном од 40 година затвора, која је остала медијски неиспраћена, Мубери Муховић (40) изрекао је Апелациони суд у Крагујевцу 2022. године који је потврдио првостепену пресуду Вишег суда у Новом Пазару.

Иста казна од 40 године затвора изречена је у том предмету и њеном супругу Сенаду Муховићу, речено је за Танјуг у Апелационом суду у Крагујевцу.

Брачни пар Муховић је осуђен за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, а у казну затвора им је урачунато вријеме проведено у притвору од 8. јула 2017. године.

Они су оглашени кривим, јер су 23. јуна 2017. године убили Анела Папића (32) из Сјенице.

Првостепени суд је утврдио да је Мубера Муховић тог дана позвала на састанак Папића, са којим је била у емотивној вези, након чега су га Муховићи у шумарку у селу Понорац, тупим предметом, претукли на смрт.

Тијело су након убиства полили бензином и запалили.

Обдукција је показала да је на Папићевом челу и потиљку нађено чак 20 пријелома, док је тијело након убиства запаљено.

Муховићи су потом отишли у Њемачку, гдје су живјели, да би се двије седмице након убиства предали српској полицији на граничном пријелазу Хоргош.

Недавно је исти суд, Виши суд у Новом Пазару, по први пут у Србији осудио жену на казну доживотног затвора, али та пресуда још није правоснажна, па Алдина Лакота (40), није почела служење казне.

Она је осуђена због убиства свекрве, коју је, како је наведено у пресуди, ножем убола 121 пут.

Жене које се тренутно налазе на служењу казне у КПЗ Пожаревац су правоснажно осуђене на казне затвора од неколико дана до преко 30 година.

Највише осуђеница казну служи због кривичних дјела тешка крађа и крађа, односно 24 посто, док за трговину дрогом казну служи 22 посто од укупног броја осуђеница.

По старосној доби у заводу се налази 24 посто осуђеница од 40 до 50 година, а 22 посто од 30 до 40 година.

Убиство

Казна

Србија

