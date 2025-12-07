Logo
Large banner

Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

07.12.2025

13:09

Коментари:

0
Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”
Фото: Printscreen

На подручју Моргајта у Лондону забиљежен је инцидент у којем је мушкарац наводно покушао сексуално напастовати малољетницу.

Двојица малољетних мушких свједока су се супротставила осумњиченом, при чему им је он покушао задати ударац и кренути за њима. У том тренутку је интервенисала трећа особа, Иван Скоко из Љубушког (29), стручњак за бразилску јиу-јитсу технику и тренер самоодбране.

Он је примијенио захват рушења те задржао осумњиченог до доласка надлежних служби, пише Daily Mail, преноси Вечерњи.хр.

Бенин-војска упала на ТВ-07122025

Свијет

Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

Полицијски службеници City оф Лондон Полице су привели напасника за којег се сазнаје да је из Пакистана. Иван Скоко је, наиме, прије нешто више од мјесец дана спасио и жену на југу Лондона.

Разбојник је ножем напао старију жену тражећи новац, а Скоко се ту затекао, те нокаутирао нападача, преноси Вечерњи.ба.

Неколико тренутака прије напада у Мооргатеу осумњичени - који је виђен како виче на страном језику - наводно је ухватио своју жртву (14) за задњицу док је путовала кући. Двојица тинејџера храбро су изазвала нападача, прије него што је он покушао ударити и кренуо за њима. Инцидент је зауставио младић из БиХ. Осумњичени, који је носио црну јакну с капуљачом, снимљен је како покушава да ослободи руке док га је хапсила полиција града Лондона.

“Управо сам завршио тренинг у теретани у Мооргатеу. Био је семинар с нашим главним тренером. Ишао сам према станици и могао сам вид‌јети велику гужву. Видио сам младе људе како вичу око једног мушкарца. Одлучио сам причекати и вид‌јети могу ли помоћи - а онда је нападач почео ударати према двојици младића. Када сам то видио, скинуо сам слушалице и помислио 'ајмо га срушити”, казао је Иван, који води бразилски јиу-јитсу тренинге у Fight City Gymu на југу Лондона.

"Ситуација овд‌је постаје ужасна. Не знам како ријешити овај проблем. Не могу ово рјешавати сваки дан", поручио је он.

Подијели:

Тагови:

спасавање

London

napad

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Свијет

Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

1 ч

0
Војска упала на ТВ у Бенину

Свијет

Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

1 ч

0
Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

Свијет

Дјечак погинуо на скијању, очевици описали ужас

1 ч

0
Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

Свијет

Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner