На подручју Моргајта у Лондону забиљежен је инцидент у којем је мушкарац наводно покушао сексуално напастовати малољетницу.
Двојица малољетних мушких свједока су се супротставила осумњиченом, при чему им је он покушао задати ударац и кренути за њима. У том тренутку је интервенисала трећа особа, Иван Скоко из Љубушког (29), стручњак за бразилску јиу-јитсу технику и тренер самоодбране.
Он је примијенио захват рушења те задржао осумњиченог до доласка надлежних служби, пише Daily Mail, преноси Вечерњи.хр.
Свијет
Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''
Полицијски службеници City оф Лондон Полице су привели напасника за којег се сазнаје да је из Пакистана. Иван Скоко је, наиме, прије нешто више од мјесец дана спасио и жену на југу Лондона.
Разбојник је ножем напао старију жену тражећи новац, а Скоко се ту затекао, те нокаутирао нападача, преноси Вечерњи.ба.
Неколико тренутака прије напада у Мооргатеу осумњичени - који је виђен како виче на страном језику - наводно је ухватио своју жртву (14) за задњицу док је путовала кући. Двојица тинејџера храбро су изазвала нападача, прије него што је он покушао ударити и кренуо за њима. Инцидент је зауставио младић из БиХ. Осумњичени, који је носио црну јакну с капуљачом, снимљен је како покушава да ослободи руке док га је хапсила полиција града Лондона.
“Управо сам завршио тренинг у теретани у Мооргатеу. Био је семинар с нашим главним тренером. Ишао сам према станици и могао сам видјети велику гужву. Видио сам младе људе како вичу око једног мушкарца. Одлучио сам причекати и видјети могу ли помоћи - а онда је нападач почео ударати према двојици младића. Када сам то видио, скинуо сам слушалице и помислио 'ајмо га срушити”, казао је Иван, који води бразилски јиу-јитсу тренинге у Fight City Gymu на југу Лондона.
"Ситуација овдје постаје ужасна. Не знам како ријешити овај проблем. Не могу ово рјешавати сваки дан", поручио је он.
Usual suspect sexually assaults a 14yr old girl in "Modern London" and is taken down with some street justice.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) December 6, 2025
Toxic masculinity to the rescue again. pic.twitter.com/1SHCazoMdx
