Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

Група војника у западноафричкој држави Бенин која себе назива Војни комитет за обнову, под командом потпуковника Паскала Тигрија, саопштила је данас да је преузела националну телевизијску станицу и да је предсједник Патрис Талон смијењен са функције, а све државне институције распуштене.
Француски медији су пренијели да је покушај пуча наводно почео рано јутрос нападом на званичну резиденцију предсједника Талона у главном граду Бенина, Порто Нову, преноси телевизија БФМ.
Међутим, огласио се министар спољних послова Бенина Олушегун Аџади Бакари и саопштио да су лојалистички војници и национална гарда повратили контролу у држави.
"Догодио се покушај пуча, али је ситуација сада под контролом. Велики дио војске још увијек је лојалан властима и ми преузимамо контролу", изјавио је Аџади Бакари за Ројтерс.
Како преноси дневни лист "Фигаро" позивајући се на неименовани извор близак председничкој администрацији, "предсједник Талон је безбједан".
Покушај пуча се догодио у току припрема за предсједничке изборе који би требало да означе крај мандата актуелног предсједника Патриса Талона, који је на власти од 2016. године.
Владајућа коалиција Бенина номиновала је министра финансија Ромуалда Вадањија за свог предсједничког кандидата, преноси Ројтерс.
Вадањи се сматра кључним архитектом економске политике Бенина и очекује се да ће, у случају да побиједи, наставити да спроводити актуелну економску агенду.
NEW: Soldiers tried and failed to overthrow President Patrice Talon in Benin. — Clash Report (@clashreport) December 7, 2025
Coup plotters briefly seized state TV in Cotonou and announced a junta, but loyalist forces reportedly retook control within hours.
Talon was evacuated safely. pic.twitter.com/AVCAdphsyH
