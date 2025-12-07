Logo
Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла

Танјуг

07.12.2025

12:12

Издато хитно упозорење због тровања печуркама, једна особа умрла
Власти Калифорније издале су хитно упозорење након појаве низа случајева тровања печуркама у тој америчкој држави, усљед чега је једна особа преминула.

Министарство јавног здравља Калифорније (ЦДПХ) саопштило је да се од петка 21 особа отровала након конзумирања дивљих печурки из природе, махом зелених пупавки.

Како наводи ЦДПХ, тровање изузетно токсичним једињењем, аматоксином, довело је до једног смртног случаја, док је више особа, укључујући дјецу, претрпело озбиљна оштећења јетре.

Код најмање једног пацијента могла би да буде неопходна и трансплантација јетре.

Како је саопштено из ЦДПХ, тровања су регистрована у подручју Монтереја и Заливској области Сан Франциска, али ризик важи и за читаву Калифорнију, пошто су након кишних падавина током јесени и у зимским условима повољни услови за раст гљива као што су зелене пупавке.

Оне се најчешће налазе у близини храстова и другог сличног дрвећа као што је бор, а лако могу да се замене са јестивим печуркама које су безбједне по здравље.

Како су упозорили стручњаци, термичка обрада ових гљива, као што је кување, сушење, или чак замрзавање, не може да их учини безбедним за јело.

Здравствене службе су савјетовале становништво да купује печурке у провјереним трговинама и комерцијалним објектима, преноси Си-би-си Њуз

