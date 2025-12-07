Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених

Извор:
Четрнаест лица погинуло је у превртању аутобуса на југу Алжира, а 34 су повријеђена, саопштили су данас званичници локалне цивилне заштите.
На фотографијама које су објавили медији види се аутобус преврнут на кров поред пута, у граду Тебелбала, око 400 километара јужно од Бечара, на југу земље, преноси Фигаро.
Предсједник Алжира Абделмаџид Тебун изразио је саучешће породицама жртава.
