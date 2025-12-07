Logo
Large banner

Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених

Извор:

СРНА

07.12.2025

10:57

Коментари:

0
Преврнуо се аутобус: 14 лица погинулих, преко 30 повријеђених
Фото: Unsplash

Четрнаест лица погинуло је у превртању аутобуса на југу Алжира, а 34 су повријеђена, саопштили су данас званичници локалне цивилне заштите.

На фотографијама које су објавили медији види се аутобус преврнут на кров поред пута, у граду Тебелбала, око 400 километара јужно од Бечара, на југу земље, преноси Фигаро.

Јелка

Савјети

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

Предсједник Алжира Абделмаџид Тебун изразио је саучешће породицама жртава.

Подијели:

Тагови:

autobus

Alžir

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

Савјети

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

3 ч

0
Jahorina Planina Skijanje

Република Српска

Српска привлачна дестинација за туристе

3 ч

0
Посрнуло правосуђе се бави само собом умјесто предметима

БиХ

Посрнуло правосуђе се бави само собом умјесто предметима

3 ч

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Женски рукометни клуб 'Борац'

3 ч

0

Више из рубрике

Руски ПВО оборио 77 дронова

Свијет

Руски ПВО оборио 77 дронова

5 ч

0
Изгорио ноћни клуб, има мртвих

Свијет

Изгорио ноћни клуб, има мртвих

5 ч

0
Снажан земљотрес погодио Аљаску

Свијет

Снажан земљотрес погодио Аљаску

5 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Нова стратегија САД - позитиван сигнал Москви

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner