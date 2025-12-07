Logo
Руски ПВО оборио 77 дронова

СРНА

07.12.2025

08:57

Руски ПВО оборио 77 дронова
Фото: Tanjug / AP

Руски системи противваздушне одбране оборили су 77 украјинских дронова изнад Русије, саопштено је из руског Министарства одбране.

Уништене су током ноћи 42 беспилотне летјелице изнад Саратовске области, 12 изнад Ростовске, 10 изнад Републике Крим и девет изнад Волгоградске области.

Из Министарства су додали да су два дрона оборена изнад Белгородске области и по један изнад Астраханске области и Чеченске Републике.

Русија

