Руски ПВО оборио 77 дронова

Извор:
СРНА
07.12.2025
08:57
Коментари:0
Руски системи противваздушне одбране оборили су 77 украјинских дронова изнад Русије, саопштено је из руског Министарства одбране.
Уништене су током ноћи 42 беспилотне летјелице изнад Саратовске области, 12 изнад Ростовске, 10 изнад Републике Крим и девет изнад Волгоградске области.
Свијет
Изгорио ноћни клуб, има мртвих
Из Министарства су додали да су два дрона оборена изнад Белгородске области и по један изнад Астраханске области и Чеченске Републике.
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму