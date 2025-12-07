Володимир Зеленски добио упозорење: Не потписуј

Извор:
Европски челници потајно савјетују украјинском предсједнику Володимиру Зеленском да буде изузетно опрезан у вези са напорима Сједињених Држава да постигну мировни споразум с Русијом.
Кључно упозорење гласи: "Не пристајте на руске захтјеве без чврстих и јасно дефинисаних безбједносних гаранција Вашингтона", пише "Вол Стрит Џурнал".
Према наводима листа, порука европских лидера одражава растући опрез у Европи због преговора које Вашингтон води мимо њих, остављајући кључне европске савезнике по страни.
Двојица европских дипломата упознатих са ситуацијом откривају да је Зеленском савјетовано да инсистира на прецизном одређивању америчке улоге у безбједносним гаранцијама прије него што пристане на било какве руске услове.
Упозорење је пренијето током телефонског разговора у којем су учествовали француски предсједник Емануел Макрон, немачки канцелар Фридрих Мерц и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Сва три лидера нагласила су да Сједињене Државе морају имати примарну и недвосмислену улогу у гарантовању безбједности Украјине у евентуалном споразуму.
У Кијеву, али и другим европским пријестоницама, расте забринутост да Вашингтон није јасно дефинисао које би кораке предузео ако Русија прекрши потенцијални мировни споразум и поново нападне Украјину. Бијела кућа за сада није одговорила на упите за коментар.
Најновија упозорења представљају још један примјер настојања европских држава да се укључе у мировне преговоре које САД воде директно с Кремљом и Кијевом, често без консултација с европским партнерима.
Прошлог мјесеца и Европа и Украјина заговарале су промјене у америчко-мађарском мировном плану како би се ојачала позиција Кијева.
Према дипломатским изворима, Макрон је током разговора истакао да Вашингтон мора послати јасну поруку: "САД морају јасно објаснити како ће заштитити Украјину прије него што Кијев пристане на коначне услове споразума."
Француска страна није коментарисала ове наводе.
Макрон је такође упозорио на могућност америчке издаје.
"Постоји шанса да ће САД издати Украјину", рекао је француски предсједник, додајући да за Зеленског постоји "велика опасност".
Питање руских територијалних захтјева остаје једна од најосјетљивијих тема у преговорима.
Њемачки канцелар Мерц поручио је Зеленском да наредних дана буде "веома опрезан".
"Играју се и с вама и с нама", рекао је он, алудирајући на двојицу америчких преговарача, некретнинског магната Стива Виткофа и Џареда Кушнера, зета америчког предсједника Доналда Трампа.
Питање америчких гаранција оптерећује западне напоре током цијеле године. Тензије су наводно ескалирале још у фебруару у Овалном кабинету, када је инсистирање Зеленског на безбједнопсним гаранцијама наводно наљутило предсједника Трампа.
Украјина је више пута поручила да јој је, умјесто чланства у НАТО, потребна јасна и директна заштита САД и Европе као средство одвраћања од будућих руских напада.
Бијела кућа је током августа искључила слање копнених трупа, али је обећала комуникациону и другу врсту подршке. Нацрт мировног приједлога који је САД израдио прошлог мјесеца обавезао би неколико европских држава и САД на "одлучан координисани војни одговор" у случају новог руског напада.
Као одговор на забринутости, Макрон је прошле недјеље најавио формирање нове радне групе, у којој учествује и САД, ради финализације безбједносних гаранција. Високи званичници Француске и Уједињеног Краљевства ове недјеље бораве у Вашингтону ради додатних разговора.
Велика Британија, Француска и још неке европске земље спремне су да пошаљу хиљаде војника у Украјину у склопу мировног споразума, али би такозване "гарантне снаге" биле могуће само уз јасну подршку САД.
Русија се, очекивано, снажно противи присуству било каквих НАТО трупа у Украјини.
Европски званичници наводе да Пентагон има разрађене планове за евентуалне обавезе, али кључна политичка одлука у Вашингтону још увек није донијета. Пентагон се овим поводом такође није огласио.
