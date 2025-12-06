Logo
Годинама примао погрешну пензију, сад је награбусио

Извор:

Агенције

06.12.2025

22:17

Годинама примао погрешну пензију, сад је награбусио
Фото: Pexels

Пензионисани британски државни службеник Дерек Ричи (63) суочава се са принудним повраћајем 28.640 евра преплаћених пензијских давања, која је примао у претходних 11 година на основу погрешног обрачуна из 2014. године, саопштиле су надлежне службе.

У писму упућеном Ричију, службе су се у марту извиниле "због евентуалних непријатности" и обавијестиле га да може да врати новац путем банковног трансфера или у ратама, пише "Гардијан".

Ричи је одмах затражио објашњење, које, како наводи, није добио. Три мјесеца након тога, Ричију је запријећено тужбом уколико не почне са повраћајем.

"Током посљедњих 11 година доносио сам одлуке и планове на основу бројки које су ми дате, а грешка ће ми проузроковати значајне тешкоће", рекао је Ричи, коме су након грешке преписани лијекови за депресију и анксиозност.

Планирао је да се потпуно пензионише 2027. године, али ће, како је навео, морати да се врати на посао како би отплатио дуг.

Ричи је један од стотина пензионера погођених административним грешкама у оквиру шеме којом управља "МyЦСП", који је 2019. признао да покушава да поврати неколико милиона евра од више од 2.000 пензионера.

Грешке су откривене током ревизије, али Ричијеве преплате нису иницијално уочене, већ су се постепено повећавале са око 230 евра годишње на 4.500 евра.

У октобру је парламентарни одбор критиковао управљање пензијским шемама и предложио да се систем врати под директну контролу државних служби. Тренутно је шема прешла у руке компаније "Капита", која обећава модернизацију и побољшање услуге пензионерима.

