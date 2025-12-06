Logo
Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Извор:

СРНА

06.12.2025

21:09

Коментари:

0
Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Држављанин БиХ /43/ преминуо је данас за воланом комбија у Бјеловару.

Он је око 16.00 часова управљао комбијем загребачких регистарских ознака када му је изненада позлило, али је успио да заустави возило поред коловоза.

Оскрнављене иконе у Звечану

Србија

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

Његов сувозач је позвао хитну медицинску помоћ која је брзо стигла на мјесто догађаја, али нису успјели да реанимирају возача, преносе хрватски медији.

Из бјеловарско-билогорске полицијске управе су навели да обдукција тијела неће бити потребна јер су околности смрти познате захваљујући свједоцима.

Полиција Хрватска,

Регион

Петоро држављана БиХ протјерани из Хрватске због дивљања

Претпоставља се да је узрок смрти срчани удар.

