Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Извор:
СРНА
06.12.2025
21:09
Држављанин БиХ /43/ преминуо је данас за воланом комбија у Бјеловару.
Он је око 16.00 часова управљао комбијем загребачких регистарских ознака када му је изненада позлило, али је успио да заустави возило поред коловоза.
Његов сувозач је позвао хитну медицинску помоћ која је брзо стигла на мјесто догађаја, али нису успјели да реанимирају возача, преносе хрватски медији.
Из бјеловарско-билогорске полицијске управе су навели да обдукција тијела неће бити потребна јер су околности смрти познате захваљујући свједоцима.
Претпоставља се да је узрок смрти срчани удар.
