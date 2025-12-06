Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

Извор:
АТВ
06.12.2025
21:07
Коментари:0
Члан Предсједништва Српске листе Игор Симић саопштио је да су нови градоначелник Звечана Драгиша Миловић и одборници, приликом уласка у зграду општине Звечан у петак, затекли призоре који су их шокирали.
Највише узнемирујућих сцена, према његовим ријечима, било је управо у просторијама које су до сада користиле специјалне јединице такозване косовске полиције.
Симић је навео да су у објекту пронађене оштећене и оскрнављене иконе.
Регион
Петоро држављана БиХ протјерани из Хрватске због дивљања
На друштвеним мрежама је објавио фотографије на којима се види да су светитељима на иконама изгребане очи, док се около могу видјети трагови нереда. Како наводи, канцеларије су потпуно девастиране, на поду је разбацан отпад, а оштећена су и умјетничка дјела од велике вриједности.
"Највише нас је шокирало то што смо у канцеларијама пронашли иконе бачене по поду, са изгребаним очима светитеља. Зашто неко ово ради?“, упитао је Симић, коментаришући фотографије које је објавио.
Друштво
За 35.000 пензионера стигла једнократна помоћ од 100 КМ
Нови градоначелник Северне Митровице Милан Радојевић раније данас је изјавио да су градоначелници четири општине на сјеверу Косова и Метохије, након формалног преузимања дужности од албанских градоначелника, затекли тешко уништене објекте, из којих је нестала опрема и имовина од велике материјалне и културне вриједности, док је дио православних икона додатно оскрнављен.
Радојевић је у изјави за ТВ Прва нагласио да овакво стање јасно говори о односу Приштине према српском народу и грађанима ових општина.
Подсјећа се да је у петак на Косову и Метохији конституисано девет скупштина општина са већинским српским становништвом, а новоизабрани градоначелници из Српске листе званично су ступили на дужност.
Посебно на сјеверу Косова, у четири општине гдје су градоначелници преузели функцију од својих претходника Албанаца – изабраних на изборима из априла 2023. године на које је изашло свега 3,5 одсто уписаних бирача – ситуација је изазвала додатну пажњу.
Економија
Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама
Тада су избори одржани након што су српски представници напустили привремене институције због једностраних и провокативних одлука Приштине, као и непоштовања претходних споразума.
За вријеме мандата албанских градоначелника, српске институције су избачене из просторија које су раније користиле. Такође су мењани називи улица, уклањане табле на ћирилици, док су постављане нове ознаке исписане прво на албанском, а тек потом на српском језику, углавном на латиници, неријетко са грешкама у писању.
Бања Лука
8 ч10
Економија
4 ч0
Економија
7 ч0
Економија
3 д1
Најновије
Најчитаније
22
29
22
17
22
09
21
56
21
50
Тренутно на програму