Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

Извор:
СРНА
06.12.2025
12:19
Коментари:0
Градоначелници четири општине на сјеверу Косова и Метохије, након што су преузели дужност од албанских градоначелника, затекли су у катастрофално стање у општинским зградама, нестали су вриједни предмети, а оштећене су православне иконе, рекао је новоизабрани градоначелник Сјеверне Митровице Милан Радојевић.
Радојевић је за ТВ Прва изјавио да су у згради општине у Звечану нестале слике изузетне вриједности, иконе оштећене, а на појединим иконама изрезане очи светаца, што, како је навео, показује однос институција у Приштини према српском народу.
Свијет
Број жртава поплава у Индонезији премашио 900
Он је подсјетио да су у згради општине у сјеверном дијелу Косовске Митровице донедавно били смјештени припадници такозване косовске полиције, који су те зграде третирали као своје базе, као и да је Српска листа у више наврата тражила да напусте општинске просторије и буду распоређени у надлежне станице.
Говорећи о процесу примопредаје, истакао је да је технички дио протекао без већих проблема, али да су претходиле "веома обимне припреме", укључујући више разговора представника Српске листе са међународним званичницима, командантом Кфора и представницима НАТО-а, због могућих опструкција Приштине.
Најновије
Најчитаније
12
42
12
41
12
37
12
30
12
27
Тренутно на програму