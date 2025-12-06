Logo
Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене

СРНА

06.12.2025

12:19

Из општинсих зграда на КиМ нестали вриједни предмети, иконе оштећене
Фото: Танјуг

Градоначелници четири општине на сјеверу Косова и Метохије, након што су преузели дужност од албанских градоначелника, затекли су у катастрофално стање у општинским зградама, нестали су вриједни предмети, а оштећене су православне иконе, рекао је новоизабрани градоначелник Сјеверне Митровице Милан Радојевић.

Радојевић је за ТВ Прва изјавио да су у згради општине у Звечану нестале слике изузетне вриједности, иконе оштећене, а на појединим иконама изрезане очи светаца, што, како је навео, показује однос институција у Приштини према српском народу.

Индонезија поплаве

Свијет

Број жртава поплава у Индонезији премашио 900

Он је подсјетио да су у згради општине у сјеверном дијелу Косовске Митровице донедавно били смјештени припадници такозване косовске полиције, који су те зграде третирали као своје базе, као и да је Српска листа у више наврата тражила да напусте општинске просторије и буду распоређени у надлежне станице.

Говорећи о процесу примопредаје, истакао је да је технички дио протекао без већих проблема, али да су претходиле "веома обимне припреме", укључујући више разговора представника Српске листе са међународним званичницима, командантом Кфора и представницима НАТО-а, због могућих опструкција Приштине.

Косово и Метохија

