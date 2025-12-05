Зоран Јотић Јотка излази из притвора

Извор:
Апелациони суд у Београду укинуо је у петак, 5. децембра, притвор првостепено осуђеном вођи организоване криминалне групе Зорану Јотићу званом Јотка.
Њему је Апелациони суд укинуо притвор узимајући у обзир да је одржан претрес пред другостепеним судом, дужину трајања притвора, старосну доб Јотића, околност да је од посљедње правноснажне пресуде окривљеног протекао дужи временски период, од око шест година, као и да је дужност свих органа који учествују у кривичном поступку да трајање притвора сведу на најкраће неопходно вријеме, објављено је на сајту тог суда.
Јотићевој групи је недавно одржан претрес пред Апелационим судом, на ком су прочитане жалбе, а петочлано судско вијеће ће своју одлуку накнадно писаним путем доставити странкама у поступку.
Јотић, који је првостепеном пресудом осуђен на казну затвора од девет година због убиства Дејана Станковића Ждрокинца 6. јуна 2018. године, на том претресу је тражио да му суд укине притвор.
Јотић је првостепено осуђен јер је учествовао у убиству, док је директни извршилац Стефан Радулац осуђен на казну затвора од 18 година, у коју му је урачуната и казна затвора од осам година и 10 мјесеци, на коју је правоснажно осуђен за убиство Војина Станковића, сина Дејана Станковића.
Поред првостепене казне затвора суд је Јотићу изрекао и новчану казну од 200.000 динара.
Радулац је након пресуде упућен на издржавање казне у Нишу.
За убиство у саизвршилаштву првостепено је осуђен и Игор Гајић на казну затвора од седам година, којем је данас, 5. децембра, такође укинут притвор.
Ива Петровић и Саша Зораја првостепено су осуђени за кривично дјело помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела, док је Вук Петровић ослобођен за извршење тог кривичног дјела.
Ива Петровић осуђена је на казну затвора од годину и мјесец дана, а Зораја на казну затвора од двије године и осам мјесеци.
Јотић, Радулац и Гајић првостепено су осуђени за кривично дјело убиство у саизвршилаштву, а Радулац и за недозвољену производњу, држање и ношење оружја, док је Јотић осуђен и за кривично дјело прање пара. Сви су ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела.
Он је осуђен јер је Радулцу обезбиједио аутомобил којим ће се одвести до мјеста гдје је убијен Станковић, а Радулац и Гајић јер су га убили.
Ива Петровић осуђена је јер је Радулцу у Републику Српску носила новац, а судија је за њу рекао да је очигледно да је тада била млада и заљубљена.
Према оптужници, Дејана Станковића убио је Радулац, а мотив је наводно била освета за убиство Горана Петровића, званог Пета, који је био један од блиских Јотићевих пријатеља.
Јотић је 2018. године изашао из затвора гдје је одслужио јединствену казну од 15 година, на коју је био осуђен у два процеса – као шеф криминалне групе која је рекетирала приватнике у Расинском округу, као и јер је подмитио судију Врховног суда који је требало да одлучује о његовој првостепеној пресуди.
У притвору и затвору био је од акције „сабља“ марта 2003. године.
Иначе, убијени Дејан Станковић Ждрокинац био је осумњичен за убиство Горгије Горга Дармановића (58) 6. маја 2018. године на Новом Београду, преноси Танјуг.
