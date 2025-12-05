Апелациони суд укинуо пресуду Дијани Хркаловић

Извор:
Телеграф
05.12.2025
17:07
Коментари:0
Апелациони суд у Београду укинуо је пресуду Дијани Хркаловић и наложио да се понови суђење.
Подсјетимо, Дијана Хркаловић првостепено је осуђена 22. јануара.
Дијана Хркаловић и Милорад Шушњић оглашени су кривима, и то Хркаловић јер је утицала на Дејана Миленковића да не прослиједи фотографије и поруке Вељка Беливука, Бориса Карапанџића и још тројице окривљених за убиство Властимира Милошевића.
Дијана Хркаловић осуђена је на годину дана и четири мјесеца, а казна ће јој бити умањена за вријеме проведено у притвору и кућном притвору, гдје је провела осам мјесеци. Шушњић је осуђен на казну затвора од годину дана.
Другооптужени Дејан Миленковић ослобођен је од оптужбе да је починио кривично дјело злоупотребе положаја.
"Дијана Хркаловић је Миленковићу рекла да не достави извјештаје записника о претресању телефона. Хркаловић је била урачунљива и користила службени положај и тако посредовала да се изврши службена радња која није смјела, и то тако што је утицала на Шушњића да фиктивно стави Дарка Елеза на мјере", рекла је судија током изрицања пресуде и додала да су они задржали кривичну пријаву коју је Желимир Крешталица поднио против Дарка Елеза.
С друге стране, Шушњић је отворио оперативну обраду у односу на Крешталицу.
Дијана Хркаловић извршила је два кривична дјела трговине утицајем у продуженом трајању, а Шушњић злоупотребу службеног положаја.
Судија је образложила да нису достављени извјештаји о вјештачењу телефона Вељка Беливука и других окривљених за убиство каратисте Властимира Милошевића. Суд је утврдио да је Дијана Хркаловић утицала на Миленковића да не достави извјештаје.
Свијет
Путин завршио државну посјету Индији, ево шта је договорено
"Када су екстраховани подаци из телефона, Миленковић је дао Хркаловић материјал без пропратног материјала. Та два ДВД-а се никада нису вратила. Дејан Миленковић се обратио Дијани Хркаловић, која му је рекла да сачека са достављањем извјештаја и да ће му се обратити министар. Тако је обавила трговину утицајем, јер је са позиције државног секретара МУП утицала на Дејана Миленковића да наведене извјештаје не достави. То је достављено тек пред крај судског поступка. Хркаловић је навела да јој је то наредио министар, али је та изјава контрадикторна свједоку из унутрашње контроле, те суд није могао да прихвати ту одбрану", рекла је судија.
Дејан Миленковић је ослобођен јер је утврђено да посљедица кривичног дјела, које је отежано за доказивање, није доказана, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
18
17
18
13
18
06
17
49
17
40
Тренутно на програму