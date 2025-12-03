Logo
Large banner

Драма у ресторану: Нападнути познати адвокати

Извор:

Агенције

03.12.2025

18:22

Коментари:

0
Драма у ресторану: Нападнути познати адвокати

Познати београдски адвокати Лука и Данило Николић нападнути су у понедјељак увече у једном ресторану на Врачару.

Како је незванично потврђено за "Блиц", напад се догодио када су адвокати дошли на вечеру, а двојица нападача су насрнула на њих јер је Лука Николић носио дуксерицу са обиљежјем мачевалачког клуба "Партизан“.

Асим Опардија са својим кравама

Друштво

Дјечак из БиХ примјер свима: Краве за њега нису стока, већ дио породице

"Сумња се да су нападачи захтијевали од Луке Николића да скине дуксерицу, на шта је он одбио. Наводно један од њих је ударио Луку песницом у лице, након што му је адвокат навео да он није навијач. Други нападач је насрнуо на Данила Николића", каже извор "Блица“.

Огласио се нападнути адвокат

Случај је пријављен дежурном тужиоцу Првог основног јавног тужилаштва у Београду који је наложио полицији да поднесе против двојице нападача кривичне пријаве за кривично дјело учествовање у тучи.

мотор-

Ауто-мото

Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз

"Нажалост, неочекивано сам нападнут и повријеђен у ресторану испред зграде у којој живим. Надам се да ће полиција брзо утврдити мотиве напада. Лица ми нису позната“, рекао је адвокат Лука Николић за "Курир“.

Подијели:

Тагови:

napad

Насиље

Београд

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Занимљивости

Новогодишња јелка скупља од половног пунта

3 ч

0
Радник - Борац

Фудбал

Борац се вратио на прво мјесто - пао Радник

3 ч

0
Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

Србија

Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

3 ч

0
Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Свијет

Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

3 ч

0

Више из рубрике

Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

Србија

Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

3 ч

0
Земљотрес погодио Србију

Србија

Земљотрес погодио Србију

7 ч

0
воз илустрација

Србија

Незапамћена трагедија: Воз прегазио дјечака на прузи

11 ч

0
Наставница се вратила са седмогодишњег боловања, родитељи кажу да има забрану рада с дјецом

Србија

Наставница се вратила са седмогодишњег боловања, родитељи кажу да има забрану рада с дјецом

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

18

Убијао људе и силовао њихове лешеве: Овог монструма је гуглао Брајан Волш

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner