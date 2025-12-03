Драма у ресторану: Нападнути познати адвокати

Извор:
Познати београдски адвокати Лука и Данило Николић нападнути су у понедјељак увече у једном ресторану на Врачару.
Како је незванично потврђено за "Блиц", напад се догодио када су адвокати дошли на вечеру, а двојица нападача су насрнула на њих јер је Лука Николић носио дуксерицу са обиљежјем мачевалачког клуба "Партизан“.
"Сумња се да су нападачи захтијевали од Луке Николића да скине дуксерицу, на шта је он одбио. Наводно један од њих је ударио Луку песницом у лице, након што му је адвокат навео да он није навијач. Други нападач је насрнуо на Данила Николића", каже извор "Блица“.
Случај је пријављен дежурном тужиоцу Првог основног јавног тужилаштва у Београду који је наложио полицији да поднесе против двојице нападача кривичне пријаве за кривично дјело учествовање у тучи.
"Нажалост, неочекивано сам нападнут и повријеђен у ресторану испред зграде у којој живим. Надам се да ће полиција брзо утврдити мотиве напада. Лица ми нису позната“, рекао је адвокат Лука Николић за "Курир“.
