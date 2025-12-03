Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз

Извор:
Антифриз је једна од оних ствари у аутомобилу о којој већина возача ријетко размишља, све док не настане проблем.
Ипак, управо од његовог квалитета зависи да ли ће мотор остати безбједан, како током љетних врућина, тако и током зимских мразева.
Због све више фалсификованих производа на тржишту, чак ни познато име на амбалажи више није гаранција да у рукама држите исправну течност. Зато искусни возачи и механичари већ годинама користе један једноставан трик - обичну соду бикарбону.
Ова стара "метода из гараже" за неколико секунди открива да ли је антифриз прави или опасна копија која може озбиљно оштетити мотор.
Механичар из једног кијевског сервиса објаснио је принцип:
"Ако у антифризу има киселине, сода одмах изазива пјену. То је јасан сигнал да је ријеч о лажном производу. Такав производ може нагризати алуминијумске дијелове система хлађења и брзо уништити пумпу".
Према његовим ријечима, прави антифриз остаје потпуно исти – без пене, чисте површине.
Хемијски гледано, све је једноставно: у јефтином или фалсификованом антифризу често се налазе киселинске примјесе које се при контакту са содом одмах неутралишу и стварају мјехуриће.
Насупрот томе, квалитетне течности базиране на алкохолу или гликолу не реагују са содом. Тест траје само неколико секунди и не захтијева никакву опрему, а омогућава лаку провјеру исправности производа.
"Сода је као детектор лажи за антифриз", ова изјава је све актуелније међу возачима, и није далеко од истине.
На једном гаражном форуму након неколико тестова, корисници су открили да око трећине производа на тржишту почиње да се пјени.
