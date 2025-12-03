Logo
Large banner

Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз

Извор:

Блиц

03.12.2025

18:11

Коментари:

0
Спашава ''главу'': Возачи из сјајног разлога сипају соду у антифриз
Фото: Pexel/Mike Bird

Антифриз је једна од оних ствари у аутомобилу о којој већина возача ријетко размишља, све док не настане проблем.

Ипак, управо од његовог квалитета зависи да ли ће мотор остати безбједан, како током љетних врућина, тако и током зимских мразева.

bozic jelka pokloni pixabay

Занимљивости

Новогодишња јелка скупља од половног пунта

Због све више фалсификованих производа на тржишту, чак ни познато име на амбалажи више није гаранција да у рукама држите исправну течност. Зато искусни возачи и механичари већ годинама користе један једноставан трик - обичну соду бикарбону.

Ова стара "метода из гараже" за неколико секунди открива да ли је антифриз прави или опасна копија која може озбиљно оштетити мотор.

Како тест са содом ради

Механичар из једног кијевског сервиса објаснио је принцип:

"Ако у антифризу има киселине, сода одмах изазива пјену. То је јасан сигнал да је ријеч о лажном производу. Такав производ може нагризати алуминијумске дијелове система хлађења и брзо уништити пумпу".

Радник - Борац

Фудбал

Борац се вратио на прво мјесто - пао Радник

Према његовим ријечима, прави антифриз остаје потпуно исти – без пене, чисте површине.

Хемијски гледано, све је једноставно: у јефтином или фалсификованом антифризу често се налазе киселинске примјесе које се при контакту са содом одмах неутралишу и стварају мјехуриће.

Насупрот томе, квалитетне течности базиране на алкохолу или гликолу не реагују са содом. Тест траје само неколико секунди и не захтијева никакву опрему, а омогућава лаку провјеру исправности производа.

Детектор лажи

"Сода је као детектор лажи за антифриз", ова изјава је све актуелније међу возачима, и није далеко од истине.

Ana Sevic

Србија

Ана Севић објавила снимак возача који је усмртио таксисту

На једном гаражном форуму након неколико тестова, корисници су открили да око трећине производа на тржишту почиње да се пјени.

Савјети за возаче

  • Не купујте антифриз "на точење" без етикете.
  • Увијек провјерите боју и мирис - јак мирис сирћета указује на киселину.
  • Урадите тест са содом прије сипања у систем.
  • Сачувајте амбалажу уколико треба да докажете да је производ фалсификат.

Подијели:

Тагови:

soda bikarbona

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Свијет

Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

3 ч

0
Писмо читаоца: Није љубав фотографија

Друштво

Писмо читаоца: Није љубав фотографија

3 ч

4
Ови дијелови Бањалуке сутра остају у мраку

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају у мраку

3 ч

0
Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

Република Српска

Цвијановић: БиХ наставља да буде колонија

3 ч

0

Више из рубрике

Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Ауто-мото

Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

5 ч

0
Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Ауто-мото

Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

16 ч

0
Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Ауто-мото

Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

1 д

0
Električni automobil, priključen na punjač

Ауто-мото

Да ли су возачи електричних аутомобила заиста у опасности од зрачења?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

08

Медведев: НАТО је непријатељ

21

08

УЖИВО: Битно, 02.12.2025.

21

07

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

21

02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

21

01

Карате клуб Врбас: Напорним радом до ризнице пуне медаља

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner