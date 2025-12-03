Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Извор:
03.12.2025
Њемачки аутомобилски клуб АДАЦ упозорава на један предмет који никада не бисте требали превозити у Њемачкој без ваљаног разлога – нож . Ако се нож превози у возилу, без ваљаног разлога, то може довести до казне од 10.000 евра.
Дешава се да возачи понесу нож са собом, на примјер на пикник. Међутим, њемачки Закон о оружју поставља строга правила о ношењу ножева: сви с оштрицом дужом од 12 цм су забрањени. Дозвољено их је носити само ако постоји оправдан разлог, попут посла, у супротном је транспорт забрањен. Прекршаји се кажњавају новчаним казнама до 10.000 евра. Ако имате оправдан разлог, нож мора бити упакован у затвореној кутији или сличној сигурној амбалажи, преноси Авто Магазин.
Поред оружја, гориво је такође међу предметима који захтијевају посебну пажњу приликом транспорта. У Њемачкој је дозвољено да контејнери превозе до 240 литара додатног горива по возилу, с тим да сваки контејнер не садржи више од 60 литара. Прекорачење овог ограничења значи да ризикујете новчану казну.
Приликом транспорта горива у иностранство, важно је провјерити прописе поједине земље. У неким земљама, попут Луксембурга, транспорт горива је строго забрањен.
Ако возите с кућним љубимцима у Њемачкој, они морају бити прописно осигурани. Непоштовање прописа може резултовати казном од 35 евра, а у случају опасности, казна се повећава на 60 евра и један казнени бод.
