Logo
Large banner

Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Извор:

Агенције

03.12.2025

05:00

Коментари:

0
Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

Њемачки аутомобилски клуб АДАЦ упозорава на један предмет који никада не бисте требали превозити у Њемачкој без ваљаног разлога – нож . Ако се нож превози у возилу, без ваљаног разлога, то може довести до казне од 10.000 евра.

Дешава се да возачи понесу нож са собом, на примјер на пикник. Међутим, њемачки Закон о оружју поставља строга правила о ношењу ножева: сви с оштрицом дужом од 12 цм су забрањени. Дозвољено их је носити само ако постоји оправдан разлог, попут посла, у супротном је транспорт забрањен. Прекршаји се кажњавају новчаним казнама до 10.000 евра. Ако имате оправдан разлог, нож мора бити упакован у затвореној кутији или сличној сигурној амбалажи, преноси Авто Магазин.

Гориво и кућни љубимци

Поред оружја, гориво је такође међу предметима који захтијевају посебну пажњу приликом транспорта. У Њемачкој је дозвољено да контејнери превозе до 240 литара додатног горива по возилу, с тим да сваки контејнер не садржи више од 60 литара. Прекорачење овог ограничења значи да ризикујете новчану казну.

Приликом транспорта горива у иностранство, важно је провјерити прописе поједине земље. У неким земљама, попут Луксембурга, транспорт горива је строго забрањен.

Ако возите с кућним љубимцима у Њемачкој, они морају бити прописно осигурани. Непоштовање прописа може резултовати казном од 35 евра, а у случају опасности, казна се повећава на 60 евра и један казнени бод.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Могућ напад на сваку земљу

Свијет

Трамп: Могућ напад на сваку земљу

8 ч

0
Бака дјевојчице (12) коју су упуцали њемачки полицајци: ''Ставили су јој пиштољ на главу, лежала је крвава''

Свијет

Бака дјевојчице (12) коју су упуцали њемачки полицајци: ''Ставили су јој пиштољ на главу, лежала је крвава''

8 ч

0
Детаљи великог пожара у требињској болници

Градови и општине

Детаљи великог пожара у требињској болници

9 ч

2
Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

Стил

Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

9 ч

0

Више из рубрике

Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Ауто-мото

Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

13 ч

0
Električni automobil, priključen na punjač

Ауто-мото

Да ли су возачи електричних аутомобила заиста у опасности од зрачења?

18 ч

0
Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

Ауто-мото

Револуција на путевима: Од сада је могуће управљати аутомобилом на даљину

1 д

0
Ауди уклања дугмад осјетљива на додир са волана и враћа физичке контроле

Ауто-мото

Ауди уклања дугмад осјетљива на додир са волана и враћа физичке контроле

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

06

00

За ове знакове слиједи 9 незаборавних година живота

05

30

У парку пронашао камен увјерен да је злато: Испоставило се да вриједи много више

05

00

Због овог предмета у аутомобилу можете платити казну до 10.000 евра

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner