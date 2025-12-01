Logo

Ауди уклања дугмад осјетљива на додир са волана и враћа физичке контроле

01.12.2025

09:22

Ауди уклања дугмад осјетљива на додир са волана и враћа физичке контроле
Фото: Alexander Pöllinger/Pexels

Ауди је говорио о надоградњама које ће бити донијете моделима за 2026. годину, укључујући модификовани волан са физичким контролама за електронику.

Ауди припрема серију ажурирања за моделе A5, A6, Q5, A6 e-tron и Q6 e-tron. То нису само промјене софтвера или надоградње безбједносних система, јер бренд тврди да ће оне учинити неке од његових најпопуларнијих модела пријатнијим за вожњу.

Главне трансформације се тичу ентеријера. Као и Фолксваген, Ауди је признао да дугмад осјетљива на додир на волану нису била популарна код купаца, па ће од 2026. године поменути модели добити нови волан са два физичка точка. Ови точкови ће вратити тактилну прецизност која је недостајала елементима осјетљивим на додир.

hitna pomoc

Свијет

Трудница ''аудијем'' подлетјела под камион: Погинула на мјесту несреће

Купци модела S5 и S6 e-tron могу рачунати на Dynamic Plus режим. Ауди обећава да ће у потпуности открити динамику оба модела и омогућити контролисано проклизавање задње осовине, упркос напредном quattro систему погона на сва четири точка и систему расподјеле силе кочења.

Систем регенеративног кочења је побољшан за све моделе базиране на Премиум платформи Electric (PPE). Возачи ће моћи да користе потпуни режим рада са једном педалом, што омогућава аутомобилу да се глатко заустави без коришћења кочница.

Ауди такође уводи напреднију верзију система помоћи возачу на моделима на платформама PPE и PPC. Од сљедеће године, ови аутомобили ће имати систем за аутономну промјену траке, гдје возач треба само да активира показивач правца, а аутомобил ће учинити све што је потребно да изврши промјену.

rucna pixabay

Ауто-мото

Да ли класична ручна кочница изумире? Мање од 10 % нових аутомобила је користи

Постојаће и функција учења паркирања способна за аутономну вожњу до 200 метара на приватној територији, пратећи сачувану руту до или са паркинг мјеста.

Такође, почев од сљедеће године, нови А6 ће имати дигитална матрична ЛЕД предња и дигитална ОЛЕД задња свјетла са адаптивним свјетлосним потписима.

Неки модели ће моћи да буду опремљени интегрисаном камером постављеном близу ретровизора. Ова 4K камера снима видео током вожње и током паркирања.

Ауди је такође додао неколико подешавања расположења или ''свијетова осјећаја“ у ентеријер, који подешавају унутрашње освјетљење, звук, контролу климе и функције масаже. Уграђени систем за игре је такође ажуриран како би омогућио повезивање контролера путем Блутута, преноси Кликс.

