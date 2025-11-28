Logo
Large banner

Не возите се у зимским јакнама: Тест показује колико то може бити опасно

Извор:

Б92

28.11.2025

10:12

Коментари:

0
Не возите се у зимским јакнама: Тест показује колико то може бити опасно
Фото: Unsplash

Већ је било ријечи о томе да дјецу у аутомобилима не бисте смјели превозити у зимским јакнама, а сад подсјећамо на једно истраживање њемачког ауто-клуба (АДАЦ) у којем се сугерише да ни одрасли не би смјели бити у возилима у зимским јакнама.

Везивање сигурносним појасевима је обавеза, а нема сумње у то да ће спријечити теже повреде у саобраћајним несрећама. Међутим, уколико не скинете јакне у аутомобилима, губи се функционалност појаса и јавља се велики проблем, пише Ревијахак.

АДАЦ је спровео "crash" тест при брзини од 16 километара на сат, што је нека просјечна вриједност кад на задњи дио аутомобила налети друго возило.

Новак Ђоковић

Тенис

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Због зимске одјеће сигурносни појасеви се помјерају (нису постављени директно уз тијело), нису на оптималним позицијама и тако при ниским брзинама могу изазвати повреде. Доњи дио појаса није фиксиран на подручје кукова већ мало више и због свега тога може доћи до повреда јетре, слезин..

Зато, ако икако можете, избјегните вожњу у дебелим зимским јакнама и вежите се сигурносним појасевима, пише Б92.

Подијели:

Таг:

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција у стану затекла седморицу заточеника, један испребијан

Хроника

Полиција у стану затекла седморицу заточеника, један испребијан

2 д

0
Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

Кошарка

Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

2 д

0

Више из рубрике

Дување гуме

Ауто-мото

Зими се мијења притисак у гумама: Колико их треба надувати

2 д

0
Ово су најпродаванији аутомобили

Ауто-мото

Ово су најпродаванији аутомобили

4 д

0
Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила

Ауто-мото

Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила

4 д

0
Возачке дозволе ускоро неважеће, ево на кога се односи

Ауто-мото

Возачке дозволе ускоро неважеће, ево на кога се односи

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Усијале се мреже: Огласио се Аца Лукас због слике са Насером Орићем

15

30

Огласио се АМС Српске: Уклоњен квар, успостављен саобраћај на граничним прелазима

15

26

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

15

17

Настављају "традицију": У Корићанима до 15 часова нико није гласао

15

13

Мреже "горе": Аца Лукас на вечери са Насером Орићем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner