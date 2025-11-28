Не возите се у зимским јакнама: Тест показује колико то може бити опасно

Извор:
Већ је било ријечи о томе да дјецу у аутомобилима не бисте смјели превозити у зимским јакнама, а сад подсјећамо на једно истраживање њемачког ауто-клуба (АДАЦ) у којем се сугерише да ни одрасли не би смјели бити у возилима у зимским јакнама.
Везивање сигурносним појасевима је обавеза, а нема сумње у то да ће спријечити теже повреде у саобраћајним несрећама. Међутим, уколико не скинете јакне у аутомобилима, губи се функционалност појаса и јавља се велики проблем, пише Ревијахак.
АДАЦ је спровео "crash" тест при брзини од 16 километара на сат, што је нека просјечна вриједност кад на задњи дио аутомобила налети друго возило.
Због зимске одјеће сигурносни појасеви се помјерају (нису постављени директно уз тијело), нису на оптималним позицијама и тако при ниским брзинама могу изазвати повреде. Доњи дио појаса није фиксиран на подручје кукова већ мало више и због свега тога може доћи до повреда јетре, слезин..
Зато, ако икако можете, избјегните вожњу у дебелим зимским јакнама и вежите се сигурносним појасевима, пише Б92.
