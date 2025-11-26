Logo
Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила

26.11.2025

08:58

Нијемци дижу руке од волана: Забиљежен драстичан пад свакодневног кориштења аутомобила
Фото: Unsplash

Аутомобил је најважније превозно средство у Њемачкој, али је све чешће паркиран. У просјеку се сваким даном користи све мање, према студији коју је наручило њемачко Министарство саобраћаја.

Готово половина аутомобила уопште се не пали током просјечног дана - док је 2008. године само трећина остала паркирана током дана.

Истовремено, људи више ходају.

Према студији, електрични аутомобили готово се не разликују од возила с конвенционалним моторима у смислу образаца кориштења, годишње километраже и дужине појединачних путовања.

Претходна студија из 2017. показала је да су се електрични аутомобили углавном користили за кратке удаљености. Данас је удио дужих путовања од 13 одсто готово једнак дужинама путовања које прелазе возила с моторима с унутрашњим сагоријевањем.

Студија се, према министарству, темељи на истраживању широм Њемачке у више од 1.000 градова и општина

Између маја 2023. и јуна прошле године анкетирано је више од 218.000 кућанстава и око 421.000 људи, преноси СееБИЗ.

