Шта све треба да имате од опреме у ауту зими

Непостојање зимских гума, уколико на путу има снега, леда или поледице, сматра се техничком неисправношћу.
Постоји могућност појаве магле на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж ријечних токова, котлина, клисура као и на путним објектима преко река, саопштило је Јавно предузеће "Путеви Србије".
Такође, за викенд се очекује веома хладно вријеме, али и снијег, и зато код у свом возилу морате да имате зимску опрему и обавезно зимске гуме.
ЈП "Путеви Србије" савјетује возачима да без зимске опреме и ланаца не крећу на пут, а уколико се одлуче на путовање, треба да возе заиста опрезно и пажљиво. ЈП "Путеви Србије" апелује да возачи прилагоде брзину кретања условима на путу и савјетује максималан опрез у вожњи.
Магле има на неким путним правцима - на петљи код Бешке, Руме, код Пирота, на раскрсници за Врдник код Ирига, код Крушевца, Трстеника, Ужица, Чајетине, Параћина, Бора, Шида, Чачка.
Прилази зимским туристичким центрима су проходни. Најоптерећенији путни правци и приоритета одржавања су проходни и нема снијега.
На државним путевима II приоритета одржавања коловози су влажни у нижим предјелима, снијега има местимично у расквашеном стању до 5 cm на територији Ужица, па се возачима препоручује се опрезна вожња.
На осталим путним правцима III приоритета одржавања коловози су влажни у нижим предјелима, снијега има мјестимично у расквашеном стању до 5 cm на територији Ужица.
Возачима се скреће пажња на путеве код Зајечара на којима су могући ситни одрони дуж нестабилних камених косина у клисурама, усјецима и засјецима. Највише их има на путу И Б-34 (Ђердапска клисура).
Иако смо дубоко у јесени, и на планинама спорадично има снијега, зима у градским насељима умје да изненади, зато је добро бити спреман. Замените гуме на вријеме и не чекајте први снијег, јер предуслов за безбједност на путу јесте у добрим припремама. А ево шта се по закону сврстава у обавезну зимску опрему.
На Инстаграм страници Ауто-мото савеза Србије (АМСС) још једном су подсетили шта чини зимску опрему, кад се она користи и шта је од посебне важности на зимским гумама.
- зимски пнеуматици
- ланци за снијег
- други уређаји за побољшање тракције
Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не смије бити мања од 4 милиметра.
Да ли у зимским условима на путу возила морају да буду опремљена ланцима за снијег у насељу.
У насељу возила не морају да буду опремљена ланцима за снијег. Али на отвореном путу закон обавезује да у возилу имате и одговарајуће ланце за снијег, односно друге уређаје за повећање приањања, које у случају потребе треба монтирати на делу пута гдје је саобраћајним знаком предвиђена обавезна зимска опрема.
Све детаљно о зимским гумама и зашто је добро да их имате и када је само хладно, чак иако нема снијега.
Зимске пнеуматике пре свега треба користити због безбједности саобраћаја, али и да не бисте дошли у ситуацију да будете новчано кажњени.
Казне за правна лица су од 100.000 до 800.000 динара, за предузетнике од 50.000 до 200.000, а за физичка лица од 6.000 до 20.000 динара.
Логично је да на пут у зимским условима кренете топло обучени али уз зимску одјећу и обућу препоручљиво је да у аутомобилу имате ћебе како бисте се додатно угрејали ако дођете у ситуацију да морате да изађете из возила да ставите ланце на точкове или да, колико толико, рашчистите пут испред себе.
Зато, на пут зими не крећите без лопате. Мала лопата је сасвим довољна и њом можете рашчистити дио пута, а она такође помаже и у чишћењу подручја око гума. Стругач за лед своју примену објашњава самим именом, а ручном четком можете уклонити снијег са каросерије и прозора.
Сљедеће на списку јесу лампа, антифриз и маст за гумене заптивке.
Наиме, ако до квара дође када нема дневног свјетла, а потребно је да провјерите моторно уље или допуните течност за прање ветробранског стакла у мраку, увијек је важно имати батеријску лампу, која је корисна и ако треба да осветлите тамне просторе око мотора.
Стручњаци за саобраћај савјетују да увек имате и резервну флашу антифриза за систем за прање ветробранског стакла.
Коначно, мјесто у пртљажнику аутомобила оставите и за маст за гумене заптивке, како бисте били сигурни да у случају мраза можете да отворите врата аутомобила.
Нигдје без прве помоћи и осталих обавезних ствари
Наравно, без обзира да ли је напољу плус 40 или минус 10, на пут не крећите без комплета прве помоћи. Саветује се да комплет прве помоћи нарочито не заборављате током зимских мјесеци, јер управо због отежаних услова на путевима одазив хитне помоћи може бити спор.
Сем комплета прве помоћи, у обавезну опрему коју сваки аутомобил 365 дана у години треба да има спадају и свјетлоодбојни прслук и европски извјештај (обје ове ствари држите напред, у кабини возила, не у гепеку) сигурносни троугао, резервни точак и сајла или уже за вучу.
Све наведено биће вам од користи у оваквим зимским условима на путевима.
С друге стране, препоручљиво је и да знате шта вам је од обавезне опреме за аутомобил потребно ако путујете у иностранство, наравно уз зимске гуме.
За путовање у иностранство негде ће вам уз обавезну опрему требати и противпожарни апарат или резервне сијалице
Најчешћа разлика у односу на Србију, када је у питању садржај те опреме, јесте у противпожарним апаратима и резервним сијалицама.
Аустрија - троугао, прва помоћ, рефлектујући прслук ЕН 471
Словенија - троугао, прва помоћ, рефлектујући прслук, резервне сијалице
Хрватска - троугао, прва помоћ, рефлектујући прслук, резервне сијалице
Мађарска - прва помоћ, рефлектујући прслук, троугао
Грчка - троугао, противпожарни апарат и прва помоћ
Црна Гора - троугао, прва помоћ
Македонија - троугао, прва помоћ
Њемачка - троугао, прва помоћ
Италија - троугао, рефлектујући прслук
(Курир)
