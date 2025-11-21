Нису радари: Чему служе ови стубови поред пута

Извор:
21.11.2025
Упечатљиви плави стубови, који се неријетко замјењују за камере за брзину, све се чешће појављују уз ивице саобраћајница.
На њемачким путевима возаче све чешће збуњују нови плави стубови уз пут који због свог облика и величине подсјећају на радаре за брзину.
Али, без страха од казни – ове нове инсталације нису радари, већ уређаји за контролу путарина за теретна возила. Стуб, наиме, садржи технологију која провјерава је ли камион подложан наплати путарина и је ли она плаћена.
Од 1. октобра 2015. године у Њемачкој је на 13.000 километара ауто-путева уведена путарина за камионе с дозвољеном тежином од 7,5 до 12 тона, док се на додатних 2.300 километара државних путева путарина наплаћивала од почетка примјене. Но већ од 1. јула 2018. године цестарина је проширена на свих 40.000 километара државних путева, а увођење нових плавих стубова само је дио ширег плана контроле и наплате.
Иако су ови нови уређаји на први поглед слични радарима, њихова функција није иста. Плави стубови, познати и као "плави радари", немају задатак кажњавати возаче због пребрзе вожње, већ служе за контролу камиона на државним саобраћајницама.
Уређаји ће уз помоћ Он-Борд Јунит система (ОБУ) за камионе, који се аутоматски повезује с уређајем приликом проласка, упоредити информације сачуване у систему и снимити слике камиона, укључујући регистарску плочицу и општи преглед возила.
За возаче камиона новост неће донијети велике промјене у свакодневном путовању. Већ су навикли на сличне системе на ауто-путевима, гдје су до сада биле постављене наплатне кућице и мостови. Међутим, ови нови уређаји су мањи, једноставнији и лакше се уклапају у околиш државних путева.
Занимљиво је да плави стубови нису одабрани само због својих функционалних предности, већ и због своје боје. Плава је изабрана како би се јасно разликовали од класичних радарских уређаја који су обично мање уочљиви.
Тако се желе спријечити изненадне реакције возача и паника због погрешне процјене да су ухваћени у контроли брзине.
