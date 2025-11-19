Квар на инструмент табли: "Форд" повлачи скоро 230.000 возила са тржишта

Извор:
Произвођач аутомобила "Форд" повлачи 229.609 возила марке бронко са тржишта у Сједињеним Америчким Државама због квара на дисплеју инструмент табле.
Објавила је ово америчка Национална администрација за безбједност саобрац́аја на аутопутевима (НХТСА).
Квар на инструмент табли може неповољно да утиче на рад појединих лампица попут оних за упозоравајуц́а светла или брзину кретања возила, пренио је Ројтерс.
НХТСА наводи да ц́е софтвер инструмент табле на опозваним возилима бесплатно ажурирати продавац директно или ће то бити урађено путем интернет, преноси Тањуг.
Америчка ауто-компанија такође повлачи 20.558 својих хибридних возила због производног дефекта у ц́елијама батерија високог напона, што би могло довести до квара батерије.
"Форд" је прошлог мјесеца опозвао 79.781 возило у САД због ризика да се унутрашњи панели близу предњих врата могу одвојити и да задња свјетла престану да раде.
