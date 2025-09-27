Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара

Извор:
Б92
27.09.2025
14:14
Коментари:0
Амерички произвођач аутомобила Форд опозвао је 115.539 возила у САД због фабричког квара на управљачком стубу волана.
Постоји опасност да због квара дође до одвајања горњег дијела осовине управљачког стуба волана, што повећава ризик од губитка контроле над возилом, како је објаснила је америчка Национална администрација за безбедност саобраћаја (НХТСА).
Дефект се односи на моделе Ф-250, Ф-350 и Ф-450 произведене током 2020. и 2021. године, преноси Ројтерс.
Бања Лука
Драшко Станивуковић заронио ''дубоко''
НХТСА је навела да би потенцијални квар могао угрозити безбједност возача и путника, али и других учесника у саобраћају. За сада, Форд није објавио да ли су пријављени инциденти повезани с овим проблемом.
Форд ће путем својих овлашћених дилера обавити преглед и у случају потребе обавити поправку или замјену неисправне компоненте без икаквог трошка за власнике возила, додаје се у саопштењу.
Бања Лука
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
15
34
15
29
15
22
15
20
15
13
Тренутно на програму