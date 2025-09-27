Logo

Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара

Извор:

Б92

27.09.2025

14:14

Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара
Фото: Unsplash

Амерички произвођач аутомобила Форд опозвао је 115.539 возила у САД због фабричког квара на управљачком стубу волана.

Постоји опасност да због квара дође до одвајања горњег дијела осовине управљачког стуба волана, што повећава ризик од губитка контроле над возилом, како је објаснила је америчка Национална администрација за безбедност саобраћаја (НХТСА).

Дефект се односи на моделе Ф-250, Ф-350 и Ф-450 произведене током 2020. и 2021. године, преноси Ројтерс.

Драшко Станивуковић

Бања Лука

Драшко Станивуковић заронио ''дубоко''

НХТСА је навела да би потенцијални квар могао угрозити безбједност возача и путника, али и других учесника у саобраћају. За сада, Форд није објавио да ли су пријављени инциденти повезани с овим проблемом.

Форд ће путем својих овлашћених дилера обавити преглед и у случају потребе обавити поправку или замјену неисправне компоненте без икаквог трошка за власнике возила, додаје се у саопштењу.

(Б92)

Таг:

Ford

