BMW повлачи скоро 14.000 возила у Низоземској

Њемачки произвођач аутомобила BMW опозвао је скоро 14.000 возила у Низоземској због проблема са стартером, који потенцијално може изазвати пожар на аутомобилу.
Портпарол њемачког произвођача аутомобила рекао је да се проблем односи на возила произведена између септембра 2015. и септембра 2021. године, пренио је НЛ Тајмс.
Квар би потенцијално могао довести до пожара, као посљедица евентуалног прегријавања и кратких спојева.
Стога BMW препоручује власницима да држе своје аутомобиле паркиране напољу док стартер не буде поправљен.
Исти проблем јавља се и у другим земљама, па ће око 1,2 милиона аутомобила бити опозвано широм свијета, наводи НЛ Тајмс, преноси Танјуг.
Портпарол је објаснио и да вода може ући у поменути дио аутомобила, што повремено може спријечити покретање возила.
Њемачка компанија за сада није пријавила никакве инциденте у вези с наведеним проблемом.
Власници BMW -ових возила, која су обухваћена опозивом, добит ће поруку од свог продавача аутомобила.
Поред тога, купци могу провјерити је ли њихов аутомобил дио опозива уношењем идентификационог броја возила (ВИН) на званичној страници за опозив BMW -а.
Закључно са 15. септембром 2025. године, у Низоземској је регистровано око 205.000 путничких аутомобила марке BMW , што чини око 5,6 посто свих регистрованих путничких возила у тој земљи.
