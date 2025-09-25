Избаците ово из аута или ћете упасти у велике проблеме

25.09.2025
Како температуре падају и улазимо у хладније мјесеце, возачи широм Европе суочавају се с познатим проблемом – кондензацијом на унутрашњој страни вјетробрана.
Стручњаци упозоравају да би многи могли сами придонијети проблему – и то због једне врло једноставне грешке, пише "Експрес".
“Ово је период године када возачи требају бити посебно пажљиви према својим аутомобилима. Јутарња влага и велике разлике у температури између унутрашњости и спољашњег ваздуха узрокују стварање магле на стаклима”, пише британска новинарка Кети-Ен Гапвел.
Но постоји једноставно рјешење које укључује уклањање једне ствари из аутомобила.
Према возачима и ауто-стручњацима, најчешћи разлог упорне кондензације јесте остављање влажних предмета у аутомобилу. Ријеч је о врло честој навици. Многи остављају мокре кишобране, простирке или ручнике у ауту, не знајући да тако заправо “пуне” ваздух влагом.
“Остављање влажних и мокрих ствари у аутомобилу може значајно повећати кондензацију. Мокар ручник за пса или натопљен кишобран док се суши испушта влагу у ваздух и узрокује магљење стакала. Увијек их извадите из аута када излазите”, наводи портал "Конфјузд".
С обзиром да је ових дана и код нас падала киша, већина у ауту сигурно има мокар кишобран. Стручњаци савјетују да се одмах извади ван.
Стручњаци препоручују и редовно провјеравање унутрашњости возила – ако се негдје скупља вода, можда постоји скривено цурење које би требало санирати. Такође, простирке би се требале извадити и осушити прије него их вратите на мјесто.
О овој популарној теми расправљало се и на Редиту. Један корисник је написао: “Појачајте гријање, укључите одмагљивање и пазите да усис ваздуха буде постављен на спољашњи ваздух".
Други је додао: “Мени је проблем био у мокрим теписима, а прије тога сам користио е-цигарете у ауту рано ујутро".
Трећи савјетује провјеру одводних канала на вратима и кедера око прозора и гепека: “Влага вам некако улази у ауто, само морате пронаћи гдје".
Кондензација настаје када топли, влажни ваздух у унутрашњости аутомобила дође у додир с хладном површином, најчешће вјетробранским стаклом. Влажност долази од даха путника, мокре одјеће или кућних љубимаца, али и од врућих напитака или ситних пропуштања на кедерима.
Ноћни пад температуре додатно погоршава проблем јер се ствара хладна површина на којој се пара кондензује.
Рјешење је, чини се, прилично једноставно – избаците све влажне предмете из возила. Ако у гепеку или на задњем сједишту држите мокру одјећу или друге ствари, извадите их како бисте смањили влагу. Осушене простирке и чиста унутрашњост могу значајно смањити проблем с магљењем стакала.
Ако кондензација и даље остаје проблем, стручњаци савјетују да провјерите кедере и, по потреби, посјетите механичара како бисте уклонили узрок.
Тренутно на програму