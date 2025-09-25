Ђермановић за Чолићево убиство добија седам и по година затвора!

Извор:
АТВ
25.09.2025
15:00
Коментари:0
Јовица Ђермановић (48), оптужени за убиство Саве Чолића (38) у бањалучком насељу Лауш, склопио је споразум о признању кривице по којем ће бити осуђен на јединствену казну од седам и по година затвора.
Према споразуму, који је прихватио Окружни суд у Бањалуци, Ђермановићу ће за убиство у стању битно смањене урачунљивости добити седам година затвора, а за недозвољену производњу и промет оружја осам мјесеци. Изрицање пресуде заказано је за 29. септембар.
Породица Чолића противила се закључењу споразума, па је у судници било бурно и емотивно, а могле су се чути и пријетње ка Ђермановићу.
Мајка убијеног Саве, Сњежана Ђудуровић уз јецаје је пала на под када ју је судско вијеће позвало да се изјасни о предложеном споразуму.
"Како да прођем покрај њега (Ђермановића)... Ако може сина да ми врати, друго ми ништа не треба. Молим вас, само у очи да га погледам да види сав мој бол", викала је уплакана мајка.
Током завршних рекла је да се "ни у лудилу не слаже са предвиђеном казном".
"Одакле вам душа...".
Предсједник судског вијећа Синиша Марковић након тога ју је упозорио, али је Ђудуровићева наставила: "Он ће за пет година изаћи. Нека вам је на част".
Савин отац Небојша Чолић је кратко навео да је син живио са њим у домаћинству и да има још три кћерке, те да га је он издржавао.
Хроника
Убиство Чолића: Одбрана предложила споразум, тужилаштво тражи већу казну
Говорио је о свом односу са Ђермановићем којем је, како тврди, посудио већу суму новца да ради са аутима, а да га је овај преварио.
"Своје дијете не могу вратити. Он је убио моје, а своје оставио. Коме их је оставио?", рекао је Чолић.
Судија Марковић је појаснио да је прихваћена казна у складу са судском праксом.
"Казна није одмазда", рекао је Марковић.
Пуномоћник оштећене породице суду је поставио имовинско-правни захтјев за накнаду нематеријалне штете у укупном износу од 102.000 КМ, односно по 30.000 КМ Чолићевим родитељима и по 14.000 КМ за његове три сестре.
Тужилац Николина Шева у судници је навела да је приликом склапања споразума и одмјеравања казне тужилаштво у обзир узело олакшавајуће околности да је Ђермановић неосуђиван, да је у раној фази истраге признао кривицу, те да је дјело починио у стању битно смањене урачунљивости. Нагласила је да је оштећени према њему вршио изнуду и пријетио да ће му убити сина.
Хроника
Ко је Саво Чолић убијен у Бањалуци: Хапшен због убиства, пријетњи...
"Отежавајуће околности су да је испалио 22 метка и дјело починио у подне на јавном мјесту", истакла је Шева.
Ђермановићев бранилац, адвокат Дарко Кременовић рекао је да је одбрана предлагала нижу казну и да сматрају да је договорена казна од седам и по година висока, али су на крају и на њу пристали.
"Разумијем породицу, али ми смо овдје сви професионалци. Што се тиче имовинско-правног захтјева, одлуку препуштам суду али да то буде у складу са судском праксом", истакао је Кременовић.
У завршној ријечи Ђермановић је истакао да му је жао због свега што се десило:
"Волио бих да тога није било".
Саво Чолић изрешетан је 5. маја хицима из аутоматске пушке на паркингу испред продавнице спортске опреме у бањалучком насељу Лауш. Према оптужници Ђермановић је убиство починио у стању битно смањене урачунљивости, а на терет му је стављено и недозвољено посједовање оружја, односно аутоматске пушке из које је починио злочин.
У оптужници се наводи да је критичног дана Чолић позвао Ђермановића да дође на паркинг како би му предао 16.500 КМ на име камате због дуга који је сматрао да му припада. Том приликом Чолић је пријетио оптуженом да ће му убити сина уколико не донесе новац.
Те пријетње оптуженог су довеле у стање афекта високог интензитета од нарастајућег гњева, повишене емоционалне узбуђености до јаке надражености и панике, усљед којих су његове могућности да схвати значај свог дјела и управља својим поступцима биле битно смањене.
Након позива Ђермановић је oтишао до свог стана гдје је из гараже узео аутоматску пушку калибра 7,62 mm и у друштву Дражена Карановића дошао на паркинг у договорено вријеме. Када је на мотоциклу стигао Чолић, Ђермановић је изашао из аута, пришао је Чолићу на метар и по и у њега испалио рафал. Након што је Чолић пао на тло и остао да лежи на леђима оптужени је наставио да пуца. У Чолића је испалио укупно 22 хица у предјелу главе и тијела, наносећи му смртоносне повреде. Након тога се одвезао у полицијску станицу и признао злочин.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
26
15
20
15
19
15
13
15
06
Тренутно на програму