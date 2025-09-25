Logo

Велика акција полиције у БиХ, претреси на 15 локација

25.09.2025

08:29

Коментари:

0
Велика акција полиције у БиХ, претреси на 15 локација

Полицијски тимови Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК) рано јутрос су започели претресе на петнаест локација на подручју тог кантона.

Претреси се врше на подручју Тешња, Маглаја и Усоре и на једној локацији на подручју Теслића, гдје претресе врше припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Претреси су наставак опсежне полицијске акције кодног назива "Мета V", коју проводи Управа полиције МУП-а ЗДК и која је усмјерена на откривање и хапшење особа које су осумњичене за извршење кривичних дјела - удруживање ради чињења кривичних дјела и неовлаштена производња и стављање у промет дрога, саопштено је из МУП-а ЗДК.

Активности у оквиру акције "МетаV" се предузимају у сарадњи и под надзором Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, те се поступа по наредбама општинских судова у Завидовићима и Тешњу, један дио активности се подузима у сарадњи са службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

