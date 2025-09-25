Велика акција полиције у БиХ, претреси на 15 локација

25.09.2025
08:29
Коментари:0
Полицијски тимови Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК) рано јутрос су започели претресе на петнаест локација на подручју тог кантона.
Претреси се врше на подручју Тешња, Маглаја и Усоре и на једној локацији на подручју Теслића, гдје претресе врше припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Претреси су наставак опсежне полицијске акције кодног назива "Мета V", коју проводи Управа полиције МУП-а ЗДК и која је усмјерена на откривање и хапшење особа које су осумњичене за извршење кривичних дјела - удруживање ради чињења кривичних дјела и неовлаштена производња и стављање у промет дрога, саопштено је из МУП-а ЗДК.
Активности у оквиру акције "МетаV" се предузимају у сарадњи и под надзором Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, те се поступа по наредбама општинских судова у Завидовићима и Тешњу, један дио активности се подузима у сарадњи са службеницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Хроника
10 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
29
08
26
08
26
08
23
08
17
Тренутно на програму