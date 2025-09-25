Logo

Почињу пријаве за пријевремене изборе за предсједника Српске

25.09.2025

08:17

CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Према упутству које је усвојила Централна изборна комисија БиХ, пријаве за овјеру учешћа политичких странака и независних кандидата на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске почињу данас (25. септембра) и трајаће до 29. септембра.

Рок за пријаву коалиција је 6. и 7. октобар, док је рок за пријаве кандидата за предсједника Републике Српске, од 10. до 14. октобра, преноси РТРС.

ЦИК БиХ

