Почињу пријаве за пријевремене изборе за предсједника Српске

25.09.2025
08:17
Коментари:0
Према упутству које је усвојила Централна изборна комисија БиХ, пријаве за овјеру учешћа политичких странака и независних кандидата на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске почињу данас (25. септембра) и трајаће до 29. септембра.
Рок за пријаву коалиција је 6. и 7. октобар, док је рок за пријаве кандидата за предсједника Републике Српске, од 10. до 14. октобра, преноси РТРС.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч0
Република Српска
11 ч0
Најновије
Најчитаније
08
29
08
26
08
26
08
23
08
17
Тренутно на програму