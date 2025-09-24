Logo

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

Извор:

РТРС

24.09.2025

22:37

Коментари:

0
Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

Новоизабрана Влада Српске је легална и то нико не може да оспори, истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Претходни сазив Владе је, каже, радио добар посао.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

- И новоизабрана Влада ће радити пуним капацитетом како би се испунили планови које је пред министре поставио премијер Саво Минић - рекао је Стевановић.

Он је говорио и о наметању закона од стране Кристијана Шмита, те да подржава предсједника Републике Српске Милорада Додика.

- Он зна за шта се бори. Он је социјалдемократа и нема разлога да нема нашу подршку. Знам како размишља када су у питању национална питања и врло коректно размишља - рекао је Стевановић.

Додаје да је пропаганда од предсједника Српске направила персону "нон грата" на политичкој сцени БиХ користећи судове.

- Надам се да ће Додик наћи рјешење - каже Стевановић.

Ротација полиција

Свијет

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Сматра да је у БиХ потребно уважавање интереса свих констутитивних народа.

- Политичко Сарајево, осокољено страним амбасадорима прије свега америчким чинили су да се полако узимају права осталим народима. Хрвати су нешто мудрије поступали, или нису још дошли на ред јер Република Српска је ентитет. Мислим да овдје има простора за све и мислим да се свачији интереси могу поштовати - рекао је Стевановић.

Додаје да странци који хоће да се питају на овим просторима, морају имати више разумијевања.

- Милорад Додик је предсједник највеће партије и предсједник Републике Српске и он се увијек залаже за дијалог и поштовање оног што се договори, а суд га покушава разријешити функције - поручио је Стевановић.

Када је у питању опозиција у Републици Српској, Стевановић је поручио да из редова опозиције већ годинама долазе критике да систем не функционише.

Horoskop

Занимљивости

Октобар доноси раскош за 3 знака

- Опозиција већ шест година прича о томе да нема новца за плате и пензије, а ево све функционише - додаје Стевановић.

Лидерима опозиционих партија поручује да би прихватањем функција у Сарајеву трајно затворили своја врата народу на изборима

Александар Вучић-24092025

Србија

Вучић у УН: У Српској они које народ није бирао покушавају да се обрачунају са легитимним представницима српског народа

- Прихватањем идеја о влади националног јединства, или учешћа у Савјету министара они би затворили своја врата и не би имали шансе на изборима за које се увијек надају да ће постићи бољи резултат и формирати власт - закључио је Стевановић.

Подијели:

Таг:

Zoran Stevanović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

Република Српска

Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

42 мин

0
Aleksandar Vzčić i Vladimir Putin

Србија

Вучић поручио из Њујорка: Осјећамо подршку Русије

45 мин

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић показала како је прославила рођендан: Сви коментаришу њен изглед након порођаја

45 мин

0
Сабрина Карпетнер у жижи јавности због изјаве о мушкарцима

Сцена

Сабрина Карпетнер у жижи јавности због изјаве о мушкарцима

58 мин

0

Више из рубрике

Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

Република Српска

Будимир: Национални интерес се не може замијенити за неку помоћ из Брисела

42 мин

0
Кузмић и Шеранић потпредсједници Владе

Република Српска

Кузмић и Шеранић потпредсједници Владе

1 ч

0
Мазалица: Дуратовић долази из странке која сматра нелегалном Владу Српске

Република Српска

Мазалица: Дуратовић долази из странке која сматра нелегалном Владу Српске

2 ч

0
Изабран нови потпредсједник НСРС

Република Српска

Изабран нови потпредсједник НСРС

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

45

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

22

44

Драма на дубровачком аеродрому: Авион хитно евакуисан

22

37

Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

22

29

Сијарто: Мађарска неће прекинути са увозом руске нафте

22

26

Возач из БиХ у Аустрији се ''закуцао'' у аутомобил: Тешко повријеђено двоје пензионера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner