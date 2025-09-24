Стевановић: Новоизабрана Влада Српске легална и то нико не може да оспори

Извор:
Новоизабрана Влада Српске је легална и то нико не може да оспори, истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Претходни сазив Владе је, каже, радио добар посао.
- И новоизабрана Влада ће радити пуним капацитетом како би се испунили планови које је пред министре поставио премијер Саво Минић - рекао је Стевановић.
Он је говорио и о наметању закона од стране Кристијана Шмита, те да подржава предсједника Републике Српске Милорада Додика.
- Он зна за шта се бори. Он је социјалдемократа и нема разлога да нема нашу подршку. Знам како размишља када су у питању национална питања и врло коректно размишља - рекао је Стевановић.
Додаје да је пропаганда од предсједника Српске направила персону "нон грата" на политичкој сцени БиХ користећи судове.
- Надам се да ће Додик наћи рјешење - каже Стевановић.
Сматра да је у БиХ потребно уважавање интереса свих констутитивних народа.
- Политичко Сарајево, осокољено страним амбасадорима прије свега америчким чинили су да се полако узимају права осталим народима. Хрвати су нешто мудрије поступали, или нису још дошли на ред јер Република Српска је ентитет. Мислим да овдје има простора за све и мислим да се свачији интереси могу поштовати - рекао је Стевановић.
Додаје да странци који хоће да се питају на овим просторима, морају имати више разумијевања.
- Милорад Додик је предсједник највеће партије и предсједник Републике Српске и он се увијек залаже за дијалог и поштовање оног што се договори, а суд га покушава разријешити функције - поручио је Стевановић.
Када је у питању опозиција у Републици Српској, Стевановић је поручио да из редова опозиције већ годинама долазе критике да систем не функционише.
- Опозиција већ шест година прича о томе да нема новца за плате и пензије, а ево све функционише - додаје Стевановић.
Лидерима опозиционих партија поручује да би прихватањем функција у Сарајеву трајно затворили своја врата народу на изборима
- Прихватањем идеја о влади националног јединства, или учешћа у Савјету министара они би затворили своја врата и не би имали шансе на изборима за које се увијек надају да ће постићи бољи резултат и формирати власт - закључио је Стевановић.
